https://ria.ru/20230109/windows-1843575616.html
Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1
Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 - РИА Новости, 09.01.2023
Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1
Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 с 10 января, техническая помощь и обновления программного обеспечения предоставляться не... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:13
2023-01-09T09:13
2023-01-09T09:13
технологии
microsoft corporation
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 с 10 января, техническая помощь и обновления программного обеспечения предоставляться не будут, сообщается на сайте компании. "Напомним, что 10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального, поддерживаемого выпуска Windows", - говорится в сообщении. А в случае несоответствия техническим требованиям для запуска более нового выпуска Windows в компании порекомендовали заменить устройство на то, которое поддерживает Windows 11. Уточняется также, что корпорация не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для Windows 8.1. "Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию", - подчеркнули в Microsoft.
https://ria.ru/20221229/pochta-1842094709.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, microsoft corporation
Технологии, Microsoft Corporation
Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1
Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 с 10 января
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 с 10 января, техническая помощь и обновления программного обеспечения предоставляться не будут, сообщается на сайте
компании.
"Напомним, что 10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального, поддерживаемого выпуска Windows", - говорится в сообщении.
А в случае несоответствия техническим требованиям для запуска более нового выпуска Windows в компании порекомендовали заменить устройство на то, которое поддерживает Windows 11.
Уточняется также, что корпорация не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для Windows 8.1. "Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию", - подчеркнули в Microsoft.