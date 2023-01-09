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Медработники смогут отслеживать статус спецвыплат на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.01.2023
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Медработники смогут отслеживать статус спецвыплат на "Госуслугах"
Медработники смогут отслеживать статус спецвыплат на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.01.2023
Медработники смогут отслеживать статус спецвыплат на "Госуслугах"
Статус получения специальных социальных выплат будет доступен медикам на портале госуслуг, первые выплаты медики смогут получить уже в феврале, заявила... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:09
2023-01-09T16:10
общество
татьяна голикова
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Статус получения специальных социальных выплат будет доступен медикам на портале госуслуг, первые выплаты медики смогут получить уже в феврале, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Специальные социальные выплаты за календарный месяц будут рассчитываться, исходя из суммарно отработанного времени за дни работы в соответствующем месяце. Медицинские работники будут получать оповещения о статусе выплаты на едином портале государственных услуг", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По ее словам, реализация выплат поручена фонду, который будет производить ее за счет средств обязательного мединского страхования. "Медицинские организации не позднее 10 рабочего дня после окончания отчетного месяца, будут направлять в социальный фонд электронные реестры на своих работников со сведениями для назначения выплаты за отработанный месяц. Таким образом, первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года", - подчеркнула Голикова. Если в первом квартале 2023 года не будет установлена выплата медработнику, имеющему право на ее получение, то она будет выплачена в полном объеме во втором квартале, добавила вице-премьер. Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20221227/gosuslugi-1841638716.html
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общество, татьяна голикова, михаил мишустин, россия
Общество, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Россия
16:09 09.01.2023 (обновлено: 16:10 09.01.2023)
 
Медработники смогут отслеживать статус спецвыплат на "Госуслугах"

Голикова: медработники смогут отслеживать статус получения спецвыплат на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Статус получения специальных социальных выплат будет доступен медикам на портале госуслуг, первые выплаты медики смогут получить уже в феврале, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Специальные социальные выплаты за календарный месяц будут рассчитываться, исходя из суммарно отработанного времени за дни работы в соответствующем месяце. Медицинские работники будут получать оповещения о статусе выплаты на едином портале государственных услуг", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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По ее словам, реализация выплат поручена фонду, который будет производить ее за счет средств обязательного мединского страхования.
"Медицинские организации не позднее 10 рабочего дня после окончания отчетного месяца, будут направлять в социальный фонд электронные реестры на своих работников со сведениями для назначения выплаты за отработанный месяц. Таким образом, первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года", - подчеркнула Голикова.
Если в первом квартале 2023 года не будет установлена выплата медработнику, имеющему право на ее получение, то она будет выплачена в полном объеме во втором квартале, добавила вице-премьер.
Президент России Владимир Путин в середине декабря объявил о введении с 1 января 2023 года доплаты к зарплатам медиков первичного звена, при этом размер выплаты будет единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона. Медработники первичного звена здравоохранения с 1 января начнут получать дополнительные выплаты, их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
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