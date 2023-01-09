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Правительство рекомендовало регионам ввести допвыплаты для медработников

Правительство рекомендовало регионам ввести допвыплаты для медработников - РИА Новости, 09.01.2023

Правительство рекомендовало регионам ввести допвыплаты для медработников

Регионам рекомендовано установить за счет средств региональных бюджетов специальные социальные выплаты для медицинских работников, которые оказывают не входящую РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:58

2023-01-09T15:58

2023-01-09T15:58

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Регионам рекомендовано установить за счет средств региональных бюджетов специальные социальные выплаты для медицинских работников, которые оказывают не входящую в базовую программу медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Постановлением рекомендовано регионам страны установить за счет средств их бюджетов специальные социальные выплаты для медицинских работников, финансирование которых осуществляется за счет средств региональных бюджетов, которые оказывают не входящую в базовую программу медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение", - сказала Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, михаил мишустин, россия