20:14 09.01.2023 (обновлено: 22:52 09.01.2023)
В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ
Замминистра обороны Украины Маляр: боеспособность ВСУ резко упала из-за новобранцев
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, написало издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр.
По ее словам, большая часть армии страны теперь состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.
"И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями", — отметила Маляр.
Ранее главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный призвал усилить ответственность солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. По его мнению, это усилит дисциплину в войсках и позволит предотвратить самовольный уход военных с поля боя.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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