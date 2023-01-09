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В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023
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В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ
В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023
В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ
Боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, написало издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замминистра обороны РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T20:14
2023-01-09T22:52
политика
валерий залужный
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, написало издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр.По ее словам, большая часть армии страны теперь состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.Ранее главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный призвал усилить ответственность солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. По его мнению, это усилит дисциплину в войсках и позволит предотвратить самовольный уход военных с поля боя.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html
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политика, валерий залужный, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Политика, Валерий Залужный, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
20:14 09.01.2023 (обновлено: 22:52 09.01.2023)
 
В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр: боеспособность ВСУ резко упала из-за новобранцев

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, написало издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр.
По ее словам, большая часть армии страны теперь состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.
"И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями", — отметила Маляр.
Ранее главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный призвал усилить ответственность солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. По его мнению, это усилит дисциплину в войсках и позволит предотвратить самовольный уход военных с поля боя.
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