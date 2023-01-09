https://ria.ru/20230109/vsu-1843764121.html

В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ

В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023

В Минобороны Украины выявили резкое падение боеспособности ВСУ

Боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, написало издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замминистра обороны РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:14

2023-01-09T20:14

2023-01-09T22:52

политика

валерий залужный

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россия

донбасс

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Боеспособность ВСУ серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, написало издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр.По ее словам, большая часть армии страны теперь состоит из непрофессиональных военных, которые испытывают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.Ранее главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный призвал усилить ответственность солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. По его мнению, это усилит дисциплину в войсках и позволит предотвратить самовольный уход военных с поля боя.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html

https://ria.ru/20230109/zelenskiy-1843741798.html

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политика, валерий залужный, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины