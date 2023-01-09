https://ria.ru/20230109/vosstanovlenie-1843665484.html
Бурятия поможет восстановить 97 объектов в Старобешевском районе ДНР
Бурятия поможет восстановить 97 объектов в Старобешевском районе ДНР - РИА Новости, 09.01.2023
Бурятия поможет восстановить 97 объектов в Старобешевском районе ДНР
Бурятия в 2023 г поможет в восстановлении 97 объектов в Старобешевском районе ДНР в рамках соглашения между администрацией района и правительством республики на РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:33
2023-01-09T14:33
2023-01-09T14:33
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общество
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 9 янв - РИА Новости. Бурятия в 2023 г поможет в восстановлении 97 объектов в Старобешевском районе ДНР в рамках соглашения между администрацией района и правительством республики на общую сумму около 1 миллиарда рублей, сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников со ссылкой на телеграм-канал "Типичный Донецк". Глава республики Алексей Цыденов ранее побывал в ДНР и заключил договор о сотрудничестве со Старобешевским районом, чтобы помочь с подготовкой к зиме, ремонтом дорог и школ. "В Старобешевском районе в 2023 году восстановят 97 объектов на общую сумму порядка 945 000 000 рублей. Восстановление будет проходить в рамках соглашения между администрацией района и правительством Бурятии", - говорится в сообщении в телеграм-канале Луковникова. Отмечается, что средства направят на общестроительные работы: ремонты водопроводов, электросетей, дорожного покрытия, капремонты медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры и спорта, административного здания и многоквартирного дома.
https://ria.ru/20221116/makeevka-1831921135.html
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общество, алексей цыденов, донецкая народная республика, жкх
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Цыденов, Донецкая Народная Республика, ЖКХ
Бурятия поможет восстановить 97 объектов в Старобешевском районе ДНР
Бурятия поможет восстановить 97 социально значимых объектов в Старобешевском районе ДНР