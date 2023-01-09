https://ria.ru/20230109/volodin-1843570856.html

Более 75 процентов иностранных компаний остались в России, заявил Володин

Более 75 процентов иностранных компаний остались в России, заявил Володин - РИА Новости, 09.01.2023

Более 75 процентов иностранных компаний остались в России, заявил Володин

На российском рынке остались 75,9 процента иностранных компаний, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:20

2023-01-09T08:20

2023-01-09T09:23

экономика

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На российском рынке остались 75,9 процента иностранных компаний, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Освободившиеся ниши занимают отечественные предприятия, они наращивают объемы производства, продолжил политик. Так, производство одежды выросло на 42 процента, а выпуск лекарств — на 15 процентов.Как добавил Володин, важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для развития.Иностранный бизнес ушел из России?Многие иностранные компании под давлением санкций заявили об уходе из России после начала специальной военной операции. При этом некоторые, как американская сеть McDonald's, передали бизнес в управление местным партнерам и продолжают работать под новыми вывесками. Другие ведут переговоры о продаже всех активов.Модные дома и fashion-группы — Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel — временно закрыли свои бутики в России. В массовом сегменте с вывесок тоже пропали многие бренды: H&M, Uniqlo, M&S, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, Nike, Adidas и Puma. Некоторые из них уже открылись под новыми именами.Ушли с российского рынка и крупнейшие производители техники и электроники, но их продукция поступает в рамках параллельного импорта. В этом же режиме в страну импортируются и автомобили — о приостановке поставок в Россию сообщили почти все привычные иностранные автоконцерны. При этом официально из России ушли только Renault, Nissan и Mercedes, продав здесь свои заводы.

https://realty.ria.ru/20221201/ikea-1835514237.html

https://ria.ru/20221226/moskva-1841296508.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, вячеслав володин, россия, госдума рф