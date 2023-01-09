08:20 09.01.2023 (обновлено: 09:23 09.01.2023)
Более 75 процентов иностранных компаний остались в России, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что 75,9 процента иностранных компаний остались в России
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На российском рынке остались 75,9 процента иностранных компаний, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", — говорится в публикации.
Освободившиеся ниши занимают отечественные предприятия, они наращивают объемы производства, продолжил политик. Так, производство одежды выросло на 42 процента, а выпуск лекарств — на 15 процентов.
Как добавил Володин, важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для развития.
1 декабря 2022, 12:19"Яндекс Маркет" начал продажу товаров IKEA
Иностранный бизнес ушел из России?
Многие иностранные компании под давлением санкций заявили об уходе из России после начала специальной военной операции. При этом некоторые, как американская сеть McDonald's, передали бизнес в управление местным партнерам и продолжают работать под новыми вывесками. Другие ведут переговоры о продаже всех активов.
Модные дома и fashion-группы — Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel — временно закрыли свои бутики в России. В массовом сегменте с вывесок тоже пропали многие бренды: H&M, Uniqlo, M&S, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, Nike, Adidas и Puma. Некоторые из них уже открылись под новыми именами.
Ушли с российского рынка и крупнейшие производители техники и электроники, но их продукция поступает в рамках параллельного импорта. В этом же режиме в страну импортируются и автомобили — о приостановке поставок в Россию сообщили почти все привычные иностранные автоконцерны. При этом официально из России ушли только Renault, Nissan и Mercedes, продав здесь свои заводы.
26 декабря 2022, 10:17Большинство иностранных компании в Москве адаптировались к новым условиям