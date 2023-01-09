https://ria.ru/20230109/verzilov-1843672161.html

Суд отказался заочно арестовывать участника Pussy Riot Верзилова*

Суд отказался заочно арестовывать участника Pussy Riot Верзилова* - РИА Новости, 09.01.2023

Суд отказался заочно арестовывать участника Pussy Riot Верзилова*

Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в неисполнении... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:53

2023-01-09T14:53

2023-01-09T15:00

москва

pussy riot

петр верзилов

происшествия

россия

журналистика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в неисполнении законодательства о втором гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В удовлетворении ходатайства следствия отказано", - сказал собеседник агентства.По данным защиты, МВД, которое ведет следствие и ходатайствовало о заочном аресте, считает Верзилова* скрывшимся в Ватикане.Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев уточнил РИА Новости, что суд счел недостаточным для заочного ареста аргумент следствия о нарушении подписки о невыезде.Вменяемая ему статья УК о неисполнении законодательства о втором гражданстве не предполагает самой суровой меры пресечения, так как её санкцией не предусмотрено лишение свободы. Однако ранее с Верзилова* брали подписку о невыезде, а при ее нарушении, как разъясняет уголовно-процессуальный кодекс, следствие может требовать ареста.Ранее Верзилова* объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Дело против Верзилова* возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов.Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843595791.html

https://ria.ru/20230103/meladze-1842968098.html

https://ria.ru/20221228/nevzorov-1841952675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, pussy riot, петр верзилов, происшествия, россия, журналистика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)