https://ria.ru/20230109/verzilov-1843672161.html
Суд отказался заочно арестовывать участника Pussy Riot Верзилова*
Суд отказался заочно арестовывать участника Pussy Riot Верзилова* - РИА Новости, 09.01.2023
Суд отказался заочно арестовывать участника Pussy Riot Верзилова*
Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в неисполнении... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:53
2023-01-09T14:53
2023-01-09T15:00
москва
pussy riot
петр верзилов
происшествия
россия
журналистика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в неисполнении законодательства о втором гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В удовлетворении ходатайства следствия отказано", - сказал собеседник агентства.По данным защиты, МВД, которое ведет следствие и ходатайствовало о заочном аресте, считает Верзилова* скрывшимся в Ватикане.Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев уточнил РИА Новости, что суд счел недостаточным для заочного ареста аргумент следствия о нарушении подписки о невыезде.Вменяемая ему статья УК о неисполнении законодательства о втором гражданстве не предполагает самой суровой меры пресечения, так как её санкцией не предусмотрено лишение свободы. Однако ранее с Верзилова* брали подписку о невыезде, а при ее нарушении, как разъясняет уголовно-процессуальный кодекс, следствие может требовать ареста.Ранее Верзилова* объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Дело против Верзилова* возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов.Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843595791.html
https://ria.ru/20230103/meladze-1842968098.html
https://ria.ru/20221228/nevzorov-1841952675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, pussy riot, петр верзилов, происшествия, россия, журналистика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Pussy Riot, Петр Верзилов, Происшествия, Россия, журналистика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:53 09.01.2023 (обновлено: 15:00 09.01.2023)
Суд отказался заочно арестовывать участника Pussy Riot Верзилова*
Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать издателя "Медиазоны" Верзилова
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова* по обвинению в неисполнении законодательства о втором гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В удовлетворении ходатайства следствия отказано", - сказал собеседник агентства.
По данным защиты, МВД, которое ведет следствие и ходатайствовало о заочном аресте, считает Верзилова* скрывшимся в Ватикане
.
Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев уточнил РИА Новости, что суд счел недостаточным для заочного ареста аргумент следствия о нарушении подписки о невыезде.
Вменяемая ему статья УК о неисполнении законодательства о втором гражданстве не предполагает самой суровой меры пресечения, так как её санкцией не предусмотрено лишение свободы. Однако ранее с Верзилова* брали подписку о невыезде, а при ее нарушении, как разъясняет уголовно-процессуальный кодекс, следствие может требовать ареста.
Ранее Верзилова* объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Дело против Верзилова* возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"** – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** СМИ, выполняющее функции иноагента