https://ria.ru/20230109/vatrushka-1843736839.html

Жительница Ленинградской области погибла, катаясь на "ватрушке"

Жительница Ленинградской области погибла, катаясь на "ватрушке" - РИА Новости, 09.01.2023

Жительница Ленинградской области погибла, катаясь на "ватрушке"

Женщина погибла в Выборгском районе Ленинградской области, скатившись на "ватрушке" с необорудованной горки и ударившись головой о дерево, организована... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:08

2023-01-09T18:08

2023-01-09T18:08

происшествия

ленинградская область

выборгский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Женщина погибла в Выборгском районе Ленинградской области, скатившись на "ватрушке" с необорудованной горки и ударившись головой о дерево, организована проверка, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Выборг… проводится доследственная проверка по факту получения смертельных травм женщиной 1980 года рождения в результате катания на "ватрушке" в районе поселка Рощино Выборгского района Ленинградской области", - говорится в сообщении. Как информирует областное следственное управление, по предварительным данным, женщина съехала на "ватрушке" с необорудованной горки и ударилась головой о дерево. Она скончалась в больнице от полученных травм. СУСК по Ленобласти просит жителей и гостей региона быть осторожными при использовании "ватрушек", проверяя их состояние и выбирая для катания безопасные огороженные трассы.

https://ria.ru/20221121/vatrushka-1833045027.html

ленинградская область

выборгский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, выборгский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)