https://ria.ru/20230109/vatrushka-1843736839.html
Жительница Ленинградской области погибла, катаясь на "ватрушке"
Жительница Ленинградской области погибла, катаясь на "ватрушке" - РИА Новости, 09.01.2023
Жительница Ленинградской области погибла, катаясь на "ватрушке"
Женщина погибла в Выборгском районе Ленинградской области, скатившись на "ватрушке" с необорудованной горки и ударившись головой о дерево, организована... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:08
2023-01-09T18:08
2023-01-09T18:08
происшествия
ленинградская область
выборгский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Женщина погибла в Выборгском районе Ленинградской области, скатившись на "ватрушке" с необорудованной горки и ударившись головой о дерево, организована проверка, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Выборг… проводится доследственная проверка по факту получения смертельных травм женщиной 1980 года рождения в результате катания на "ватрушке" в районе поселка Рощино Выборгского района Ленинградской области", - говорится в сообщении. Как информирует областное следственное управление, по предварительным данным, женщина съехала на "ватрушке" с необорудованной горки и ударилась головой о дерево. Она скончалась в больнице от полученных травм. СУСК по Ленобласти просит жителей и гостей региона быть осторожными при использовании "ватрушек", проверяя их состояние и выбирая для катания безопасные огороженные трассы.
https://ria.ru/20221121/vatrushka-1833045027.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, выборгский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Выборгский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Ленинградской области погибла, катаясь на "ватрушке"
Жительница Ленинградской области погибла, врезавшись в дерево при катании на "ватрушке"