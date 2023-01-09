США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке
Politico: власти США обеспокоены ростом активности "Группы Вагнера" за пределами Украины
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее, пишет Politico со ссылкой на источники в администрации.
"Правительство США обеспокоено тем размахом, с которым "Вагнер" вмешивается во внутренние политики суверенных стран", - заявил изданию высокопоставленный источник в администрации.
"Представители США собирают разведывательную информацию, связанную с активностью группы в таких странах, как Центральная Африканская Республика, Мали и Сербия", - говорится в публикации. Подчеркивается, что действия группы в Сербии проходит на фоне продолжения роста напряженности на границе с Косово.
Как отмечает источник издания, в Вашингтоне рассматривают действия ЧВК в качестве фактора риска для роста экстремизма в таких странах, как Мали. Всего, по оценкам США, "Вагнер" проводит операции в "десятках" стран и работает с местными правительствами над "военными и политическими проектами".
По словам собеседников журнала, использование частных военных компаний, особенно в странах со слабым государственным управлением, продолжающимися вызовами в области безопасности и богатыми природными ресурсами, приводит к тому, что ЧВК отвечают за вопросы безопасности или за развитие дипломатических отношений.
"Американские власти планируют дополнительные действия против "Вагнера" для ограничения его роли на Украине", - резюмирует издание.
Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.