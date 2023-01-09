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США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке - РИА Новости, 09.01.2023
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США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке
США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке - РИА Новости, 09.01.2023
США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке
Американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее, пишет Politico со ссылкой... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:23
2023-01-09T23:23
в мире
сша
европа
чвк "вагнер"
украина
африка
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее, пишет Politico со ссылкой на источники в администрации. "Представители США собирают разведывательную информацию, связанную с активностью группы в таких странах, как Центральная Африканская Республика, Мали и Сербия", - говорится в публикации. Подчеркивается, что действия группы в Сербии проходит на фоне продолжения роста напряженности на границе с Косово. Как отмечает источник издания, в Вашингтоне рассматривают действия ЧВК в качестве фактора риска для роста экстремизма в таких странах, как Мали. Всего, по оценкам США, "Вагнер" проводит операции в "десятках" стран и работает с местными правительствами над "военными и политическими проектами". По словам собеседников журнала, использование частных военных компаний, особенно в странах со слабым государственным управлением, продолжающимися вызовами в области безопасности и богатыми природными ресурсами, приводит к тому, что ЧВК отвечают за вопросы безопасности или за развитие дипломатических отношений. Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.
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в мире, сша, европа, чвк "вагнер", украина, африка
В мире, США, Европа, ЧВК "Вагнер", Украина, Африка
23:23 09.01.2023
 
США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке

Politico: власти США обеспокоены ростом активности "Группы Вагнера" за пределами Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее, пишет Politico со ссылкой на источники в администрации.
"Правительство США обеспокоено тем размахом, с которым "Вагнер" вмешивается во внутренние политики суверенных стран", - заявил изданию высокопоставленный источник в администрации.
"Представители США собирают разведывательную информацию, связанную с активностью группы в таких странах, как Центральная Африканская Республика, Мали и Сербия", - говорится в публикации. Подчеркивается, что действия группы в Сербии проходит на фоне продолжения роста напряженности на границе с Косово.
Как отмечает источник издания, в Вашингтоне рассматривают действия ЧВК в качестве фактора риска для роста экстремизма в таких странах, как Мали. Всего, по оценкам США, "Вагнер" проводит операции в "десятках" стран и работает с местными правительствами над "военными и политическими проектами".
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По словам собеседников журнала, использование частных военных компаний, особенно в странах со слабым государственным управлением, продолжающимися вызовами в области безопасности и богатыми природными ресурсами, приводит к тому, что ЧВК отвечают за вопросы безопасности или за развитие дипломатических отношений.
"Американские власти планируют дополнительные действия против "Вагнера" для ограничения его роли на Украине", - резюмирует издание.
Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.
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