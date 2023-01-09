https://ria.ru/20230109/vagner-1843784946.html

США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке

США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке - РИА Новости, 09.01.2023

США обеспокоены расширением операций "Группы Вагнера" в Европе и Африке

Американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее, пишет Politico со ссылкой... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:23

2023-01-09T23:23

2023-01-09T23:23

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее, пишет Politico со ссылкой на источники в администрации. "Представители США собирают разведывательную информацию, связанную с активностью группы в таких странах, как Центральная Африканская Республика, Мали и Сербия", - говорится в публикации. Подчеркивается, что действия группы в Сербии проходит на фоне продолжения роста напряженности на границе с Косово. Как отмечает источник издания, в Вашингтоне рассматривают действия ЧВК в качестве фактора риска для роста экстремизма в таких странах, как Мали. Всего, по оценкам США, "Вагнер" проводит операции в "десятках" стран и работает с местными правительствами над "военными и политическими проектами". По словам собеседников журнала, использование частных военных компаний, особенно в странах со слабым государственным управлением, продолжающимися вызовами в области безопасности и богатыми природными ресурсами, приводит к тому, что ЧВК отвечают за вопросы безопасности или за развитие дипломатических отношений. Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В декабре администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.

https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html

https://ria.ru/20230102/dobrovoltsy-1842862867.html

сша

европа

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африка

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в мире, сша, европа, чвк "вагнер", украина, африка