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В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд

В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд - РИА Новости, 09.01.2023

В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд

В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит рекорд 1987 года, температура воздуха опустилась до минус 41,4 градуса, сообщает Вологодский центр по РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:38

2023-01-09T16:38

2023-01-09T16:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит рекорд 1987 года, температура воздуха опустилась до минус 41,4 градуса, сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечается, что на остальной территории Вологодской области минимальные температуры изменялись от минус 25 градусов на западе до минус 41 градуса на востоке области. В Великом Устюге в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. К волшебнику приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами.

https://ria.ru/20230104/kyshbabay-1841349489.html

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Лана Баева

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