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В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд - РИА Новости, 09.01.2023
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит рекорд 1987 года, температура воздуха опустилась до минус 41,4 градуса, сообщает Вологодский центр по РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:38
2023-01-09T16:38
2023-01-09T16:38
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вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит рекорд 1987 года, температура воздуха опустилась до минус 41,4 градуса, сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечается, что на остальной территории Вологодской области минимальные температуры изменялись от минус 25 градусов на западе до минус 41 градуса на востоке области. В Великом Устюге в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. К волшебнику приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами.
https://ria.ru/20230104/kyshbabay-1841349489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
Температурный рекорд побит в вотчине Деда Мороза, минувшей ночью было -41,4 градуса