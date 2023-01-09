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В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд - РИА Новости, 09.01.2023
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Туризм
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В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд - РИА Новости, 09.01.2023
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит рекорд 1987 года, температура воздуха опустилась до минус 41,4 градуса, сообщает Вологодский центр по РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:38
2023-01-09T16:38
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
великий устюг
дед мороз
вологодская область
куда можно лететь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит рекорд 1987 года, температура воздуха опустилась до минус 41,4 градуса, сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечается, что на остальной территории Вологодской области минимальные температуры изменялись от минус 25 градусов на западе до минус 41 градуса на востоке области. В Великом Устюге в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. К волшебнику приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами.
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туризм, туристы, новости - туризм, великий устюг, дед мороз, вологодская область, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Великий Устюг, Дед Мороз, Вологодская область, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
16:38 09.01.2023
 
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд

Температурный рекорд побит в вотчине Деда Мороза, минувшей ночью было -41,4 градуса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДед Мороз на открытии аэропорта в Великом Устюге после реконструкции, где состоялся первый регулярный авиарейс
Дед Мороз на открытии аэропорта в Великом Устюге после реконструкции, где состоялся первый регулярный авиарейс - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, побит рекорд 1987 года, температура воздуха опустилась до минус 41,4 градуса, сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Отмечается, что на остальной территории Вологодской области минимальные температуры изменялись от минус 25 градусов на западе до минус 41 градуса на востоке области.
В Великом Устюге в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. К волшебнику приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами.
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