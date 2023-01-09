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Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843738799.html
Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада
Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада - РИА Новости, 09.01.2023
Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада
Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:15
2023-01-09T19:33
специальная военная операция на украине
вадим пристайко
украина
в мире
великобритания
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.По его словам, у части оборудования и вовсе истек срок годности.По данным СМИ, западные партнеры пока не открыли свои склады с военной техникой в том количестве, о котором просит Украина. В частности, киевские власти хотели бы получить больше систем ПВО, танков, реактивных истребителей и боеприпасов большего радиуса действия для РСЗО HIMARS, говорится в статье.При этом Пристайко поблагодарил иностранных партнеров за планируемые поставки ЗРК Patriot."Действительно, это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась. Я думаю, получить танки, вертолеты и даже самолеты сейчас намного легче", — подчеркнул он. Посол также добавил, что уже десятки тысяч украинских военных проходят обучение в Европе и США. Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который представили к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию конфликта.Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Речь идет, в частности, о немецких БМП Marder и ЗРК Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html
https://ria.ru/20230109/postavki-1843729232.html
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вадим пристайко, украина, в мире, великобритания, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вадим Пристайко, Украина, В мире, Великобритания, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Ситуация в ДНР и ЛНР
18:15 09.01.2023 (обновлено: 19:33 09.01.2023)
 
Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада

Посол Украины в Лондоне Пристайко: у части поставляемого вооружения истек срок годности

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.
По его словам, у части оборудования и вовсе истек срок годности.

"Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас почему нет?" — отметил он.

По данным СМИ, западные партнеры пока не открыли свои склады с военной техникой в том количестве, о котором просит Украина. В частности, киевские власти хотели бы получить больше систем ПВО, танков, реактивных истребителей и боеприпасов большего радиуса действия для РСЗО HIMARS, говорится в статье.
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При этом Пристайко поблагодарил иностранных партнеров за планируемые поставки ЗРК Patriot.
"Действительно, это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась. Я думаю, получить танки, вертолеты и даже самолеты сейчас намного легче", — подчеркнул он.
Посол также добавил, что уже десятки тысяч украинских военных проходят обучение в Европе и США.
Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который представили к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию конфликта.
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Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Речь идет, в частности, о немецких БМП Marder и ЗРК Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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