https://ria.ru/20230109/ukraina-1843738799.html

Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада

Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада - РИА Новости, 09.01.2023

Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада

Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:15

2023-01-09T18:15

2023-01-09T19:33

специальная военная операция на украине

вадим пристайко

украина

в мире

великобритания

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.По его словам, у части оборудования и вовсе истек срок годности.По данным СМИ, западные партнеры пока не открыли свои склады с военной техникой в том количестве, о котором просит Украина. В частности, киевские власти хотели бы получить больше систем ПВО, танков, реактивных истребителей и боеприпасов большего радиуса действия для РСЗО HIMARS, говорится в статье.При этом Пристайко поблагодарил иностранных партнеров за планируемые поставки ЗРК Patriot."Действительно, это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась. Я думаю, получить танки, вертолеты и даже самолеты сейчас намного легче", — подчеркнул он. Посол также добавил, что уже десятки тысяч украинских военных проходят обучение в Европе и США. Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который представили к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию конфликта.Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Речь идет, в частности, о немецких БМП Marder и ЗРК Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html

https://ria.ru/20230109/postavki-1843729232.html

https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html

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великобритания

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

вадим пристайко, украина, в мире, великобритания, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр