18:15 09.01.2023 (обновлено: 19:33 09.01.2023)
Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада
Посол Украины в Лондоне Пристайко: у части поставляемого вооружения истек срок годности
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.
По его словам, у части оборудования и вовсе истек срок годности.
"Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас — почему нет?" — отметил он.
По данным СМИ, западные партнеры пока не открыли свои склады с военной техникой в том количестве, о котором просит Украина. В частности, киевские власти хотели бы получить больше систем ПВО, танков, реактивных истребителей и боеприпасов большего радиуса действия для РСЗО HIMARS, говорится в статье.
При этом Пристайко поблагодарил иностранных партнеров за планируемые поставки ЗРК Patriot.
"Действительно, это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась. Я думаю, получить танки, вертолеты и даже самолеты сейчас намного легче", — подчеркнул он.
Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который представили к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию конфликта.
Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Речь идет, в частности, о немецких БМП Marder и ЗРК Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.