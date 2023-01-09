https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html
В США назвали главный признак приближающегося разгрома ВСУ
В США назвали главный признак приближающегося разгрома ВСУ - РИА Новости, 09.01.2023
В США назвали главный признак приближающегося разгрома ВСУ
американский экономист Ричард Вольф. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:44
2023-01-09T16:44
2023-01-09T16:56
политика
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Киев терпит поражение, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии, написал в Twitter американский экономист Ричард Вольф.В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили новый пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов. В него вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.США на прошлой неделе объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843085276.html
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политика, сша, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский
Политика, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский
16:44 09.01.2023 (обновлено: 16:56 09.01.2023)
В США назвали главный признак приближающегося разгрома ВСУ
Профессор из США Вольф назвал просьбы Зеленского об оружии признаком близкого коллапса ВСУ