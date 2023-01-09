https://ria.ru/20230109/ukraina-1843699189.html

В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины уже сейчас

В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины уже сейчас - РИА Новости, 09.01.2023

В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины уже сейчас

В ЕС считают, что восстановление Украины необходимо планировать уже сейчас, поскольку "предстоит огромная работа", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:18

2023-01-09T16:18

2023-01-09T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В ЕС считают, что восстановление Украины необходимо планировать уже сейчас, поскольку "предстоит огромная работа", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. "ЕС готов играть ведущую роль в вопросе восстановления Украины. Как вы знаете, G7 согласовали создание координационной платформы, Еврокомиссия предложила принять у себя секретариат. Совершенно понятно, что потребуются огромные ресурсы для долгосрочного восстановления и необходимо координировать усилия всех, кто в этом участвует – ЕС, стран-членов, европейских финансовых институтов, международных организаций, частного сектора и т.д. Важно начать планирование работы уже сейчас, хотя на данном этапе основные усилия, конечно, направлены на удовлетворение экстренных финансовых потребностей Украины", - сообщила представитель ЕК. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе прошлого года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221227/evropa-1841444520.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20230109/ep-1843563273.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, ситуация в днр и лнр