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Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843691168.html
Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии - РИА Новости, 09.01.2023
Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:53
2023-01-09T15:53
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны военных объектов, сообщила пресс-служба ведомства. "Военнослужащие Росгвардии захватили архивные документы ВСУ, в которых говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов. В частности, уведомление службы безопасности Украины свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения", - рассказали в Росгвардии. В материалах говорится об отсутствии или ненадлежащем состоянии средств охраны войсковых объектов, войсковой техники, слабой укомплектованности подразделений охраны. Документы также свидетельствуют о том, что организация охраны такова, что посторонние вполне могут попасть на военные склады, а некоторые должностные лица, отвечающие за сохранность войскового имущества, плохо выполняют свои служебные обязанности.
https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html
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украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:53 09.01.2023
 
Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии

Росгвардейцы захватили документы, свидетельствующие о воровстве имущества в ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны военных объектов, сообщила пресс-служба ведомства.
"Военнослужащие Росгвардии захватили архивные документы ВСУ, в которых говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов. В частности, уведомление службы безопасности Украины свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения", - рассказали в Росгвардии.
В материалах говорится об отсутствии или ненадлежащем состоянии средств охраны войсковых объектов, войсковой техники, слабой укомплектованности подразделений охраны. Документы также свидетельствуют о том, что организация охраны такова, что посторонние вполне могут попасть на военные склады, а некоторые должностные лица, отвечающие за сохранность войскового имущества, плохо выполняют свои служебные обязанности.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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