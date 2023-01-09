https://ria.ru/20230109/ukraina-1843691168.html
Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии - РИА Новости, 09.01.2023
Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:53
2023-01-09T15:53
2023-01-09T15:53
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785465147_605:0:2706:1182_1920x0_80_0_0_e4c30672c8a330d3fb073a623f914337.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны военных объектов, сообщила пресс-служба ведомства. "Военнослужащие Росгвардии захватили архивные документы ВСУ, в которых говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов. В частности, уведомление службы безопасности Украины свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения", - рассказали в Росгвардии. В материалах говорится об отсутствии или ненадлежащем состоянии средств охраны войсковых объектов, войсковой техники, слабой укомплектованности подразделений охраны. Документы также свидетельствуют о том, что организация охраны такова, что посторонние вполне могут попасть на военные склады, а некоторые должностные лица, отвечающие за сохранность войскового имущества, плохо выполняют свои служебные обязанности.
https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785465147_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_93eaecf8b5d0900a1092d2c883accfb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
Росгвардейцы захватили документы, свидетельствующие о воровстве имущества в ВСУ