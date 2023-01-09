https://ria.ru/20230109/ukraina-1843691168.html

Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии

Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии - РИА Новости, 09.01.2023

Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии

Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:53

2023-01-09T15:53

2023-01-09T15:53

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях и низком уровне охраны военных объектов, сообщила пресс-служба ведомства. "Военнослужащие Росгвардии захватили архивные документы ВСУ, в которых говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов. В частности, уведомление службы безопасности Украины свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения", - рассказали в Росгвардии. В материалах говорится об отсутствии или ненадлежащем состоянии средств охраны войсковых объектов, войсковой техники, слабой укомплектованности подразделений охраны. Документы также свидетельствуют о том, что организация охраны такова, что посторонние вполне могут попасть на военные склады, а некоторые должностные лица, отвечающие за сохранность войскового имущества, плохо выполняют свои служебные обязанности.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр