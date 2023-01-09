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Финские министры торговли и МВД посетили Киев - РИА Новости, 09.01.2023
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Финские министры торговли и МВД посетили Киев
Финские министры торговли и МВД посетили Киев - РИА Новости, 09.01.2023
Финские министры торговли и МВД посетили Киев
Поддержку Украины в различных секторах в 2023 году обсуждают в понедельник в Киеве министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава МВД... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:39
2023-01-09T14:47
в мире
владимир путин
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв - РИА Новости. Поддержку Украины в различных секторах в 2023 году обсуждают в понедельник в Киеве министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава МВД Криста Микконен, сообщил финский МИД. Министры приняли участие в церемонии осмотра временного семейного жилья, подаренного Финляндией, в Ирпене в Киевской области. Министр внутренних дел Криста Микконен также приняла участие в церемонии передачи жилых контейнеров и мобильных жилых помещений для сотрудников спасательных служб, переданных Финляндией, уточняется в сообщении. "Этот визит свидетельствует о твердой поддержке Финляндией Украины. Государственная помощь Финляндии Украине в 2022 году составила около 330 миллионов евро, и в ходе дискуссий будут обсуждаться потребности Украины в поддержке, включая подготовку к восстановлению", - уточняет финский МИД. Финляндия поддерживает Украину посредством гуманитарной помощи, сотрудничества в области развития, материальной помощи оборонного и гражданского назначения, говорится в сообщении. Гражданская материальная помощь состоит в основном из пожертвований из государственных и частных источников. Гражданская материальная помощь включает, в частности, оборудование для энергетического сектора. Помощь предоставляется через Механизм гражданской защиты ЕС, координируемый в Финляндии министерством внутренних дел. В настоящее время готовятся несколько новых поставок помощи на Украину, включая уже ушедшие 35 грузовиков с безвозмездной помощью энергетическому сектору, уточняет внешнеполитическое ведомство Финляндии. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, владимир путин, финляндия, украина, россия, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Финляндия, Украина, Россия, Евросоюз
14:39 09.01.2023 (обновлено: 14:47 09.01.2023)
 
Финские министры торговли и МВД посетили Киев

Финские министры торговли и МВД обсуждают в Киеве помощь Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв - РИА Новости. Поддержку Украины в различных секторах в 2023 году обсуждают в понедельник в Киеве министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава МВД Криста Микконен, сообщил финский МИД.
Министры приняли участие в церемонии осмотра временного семейного жилья, подаренного Финляндией, в Ирпене в Киевской области. Министр внутренних дел Криста Микконен также приняла участие в церемонии передачи жилых контейнеров и мобильных жилых помещений для сотрудников спасательных служб, переданных Финляндией, уточняется в сообщении.
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"Этот визит свидетельствует о твердой поддержке Финляндией Украины. Государственная помощь Финляндии Украине в 2022 году составила около 330 миллионов евро, и в ходе дискуссий будут обсуждаться потребности Украины в поддержке, включая подготовку к восстановлению", - уточняет финский МИД.
Финляндия поддерживает Украину посредством гуманитарной помощи, сотрудничества в области развития, материальной помощи оборонного и гражданского назначения, говорится в сообщении. Гражданская материальная помощь состоит в основном из пожертвований из государственных и частных источников. Гражданская материальная помощь включает, в частности, оборудование для энергетического сектора. Помощь предоставляется через Механизм гражданской защиты ЕС, координируемый в Финляндии министерством внутренних дел. В настоящее время готовятся несколько новых поставок помощи на Украину, включая уже ушедшие 35 грузовиков с безвозмездной помощью энергетическому сектору, уточняет внешнеполитическое ведомство Финляндии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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