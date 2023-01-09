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Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек
Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек - РИА Новости, 09.01.2023
Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек
На Купянском направлении за сутки Киев потерял убитыми более 50 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:32
2023-01-09T14:32
2023-01-09T18:42
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки Киев потерял убитыми более 50 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
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Минобороны России о потерях ВСУ на Купянском направлении
Брифинг Минобороны РФ на 9 января 2023 года. ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на купянском направлении, уничтожена ДРГ противника; Безвозвратные потери ВСУ на купянском направлении составили более 50 военнослужащих;
2023-01-09T14:32
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РИА Новости
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украина, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
14:32 09.01.2023 (обновлено: 18:42 09.01.2023)
Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек
Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек