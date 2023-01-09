https://ria.ru/20230109/ukraina-1843665146.html

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек - РИА Новости, 09.01.2023

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек

На Купянском направлении за сутки Киев потерял убитыми более 50 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:32

2023-01-09T14:32

2023-01-09T18:42

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. На Купянском направлении за сутки Киев потерял убитыми более 50 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - сказали в ведомстве.

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Минобороны России о потерях ВСУ на Купянском направлении Брифинг Минобороны РФ на 9 января 2023 года. ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на купянском направлении, уничтожена ДРГ противника; Безвозвратные потери ВСУ на купянском направлении составили более 50 военнослужащих; 2023-01-09T14:32 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы украины, россия, в мире