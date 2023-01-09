https://ria.ru/20230109/ukraina-1843655100.html

Власти ФРГ прокомментировали сообщения о переговорах Козака с ЕС по Украине

Власти ФРГ прокомментировали сообщения о переговорах Козака с ЕС по Украине - РИА Новости, 09.01.2023

Власти ФРГ прокомментировали сообщения о переговорах Козака с ЕС по Украине

Кабмин ФРГ не подтвердил информацию о возможных переговорах замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с ЕС по Украине. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:06

2023-01-09T14:06

2023-01-09T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий козак

россия

украина

германия

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ не подтвердил информацию о возможных переговорах замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с ЕС по Украине. "У меня нет такой информации", - сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт журналистам на брифинге в понедельник. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию", речь идет о так называемой "38-й параллели". По его словам, сейчас на встречах с европейскими политиками представители Москвы якобы передают "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня". Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230109/stravlivanie-1843636129.html

https://ria.ru/20230109/germaniya-1843551177.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий козак, россия, украина, германия, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов