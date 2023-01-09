В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder
ЦАМТО: поставки БМП Bradley и Marder предвещают появление у Украины более сложных систем
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Поставки Киеву американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) и французских танков предвещают появление у Украины более сложных, высокотехнологичных систем вооружений во второй половине года, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Запад уже приступает к реализации новых пакетов военных поставок для Украины, которые будут включать в себя и технику, адаптированную к стандартам НАТО. Это и боевые машины пехоты Marder и Bradley, которые открывают перспективу поставки танков. Эти поставки весьма вероятны уже во второй половине – конце 2023 года", - сообщил Коротченко.
По его словам, поставка западных образцов бронетехники происходит по мере практически полного исчерпания исправной техники советского и российского производства, которая имелась у стран Центральной и Восточной Европы и уже была передана Киеву. Это требует подготовки украинских кадров к использованию техники НАТО.
"Это означает, что поставки техники будут синхронизированы с подготовкой кадров, процесс будет проходить параллельно. Мы должны понимать, что затягивание специальной военной операции будет приводить к тому, что Запад будет находить новые для себя варианты поставки вооружений Киеву - дальше настанет время поставок и сложных высокотехнологичных систем", - подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что все поставки рассчитаны "исходя из текущих и будущих потребностей ВСУ". "Бессмысленно ожидать, что данные поставки иссякнут. Кроме того, запускаются на полную мощность предприятия американского ВПК, который будет замещать выбывающее вооружение в странах НАТО новыми американскими поставками", - добавил собеседник.
Таким образом, по оценке Коротченко, судя по анонсированным планам военного строительства на Украине и переходе на корпусную систему, украинские вооруженные силы адаптируются для ведения контрнаступательных и наступательных операций, а американский военно-промышленных комплекс будет главным экономическим бенефициаром этих процессов.