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В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843649317.html
В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder
В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder - РИА Новости, 09.01.2023
В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder
Поставки Киеву американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) и французских танков предвещают появление у Украины более сложных, высокотехнологичных систем... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:46
2023-01-09T13:46
специальная военная операция на украине
игорь коротченко
киев
украина
сша
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Поставки Киеву американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) и французских танков предвещают появление у Украины более сложных, высокотехнологичных систем вооружений во второй половине года, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее США и союзники по НАТО анонсировали поставки 50 БМП Bradley, 100 БТР M113, 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 тягачей, 40 БМП Marder, колесных танков AMX-10RC, десятков и сотен тысяч снарядов различных калибров. "Запад уже приступает к реализации новых пакетов военных поставок для Украины, которые будут включать в себя и технику, адаптированную к стандартам НАТО. Это и боевые машины пехоты Marder и Bradley, которые открывают перспективу поставки танков. Эти поставки весьма вероятны уже во второй половине – конце 2023 года", - сообщил Коротченко. По его словам, поставка западных образцов бронетехники происходит по мере практически полного исчерпания исправной техники советского и российского производства, которая имелась у стран Центральной и Восточной Европы и уже была передана Киеву. Это требует подготовки украинских кадров к использованию техники НАТО. Он пояснил, что все поставки рассчитаны "исходя из текущих и будущих потребностей ВСУ". "Бессмысленно ожидать, что данные поставки иссякнут. Кроме того, запускаются на полную мощность предприятия американского ВПК, который будет замещать выбывающее вооружение в странах НАТО новыми американскими поставками", - добавил собеседник. Таким образом, по оценке Коротченко, судя по анонсированным планам военного строительства на Украине и переходе на корпусную систему, украинские вооруженные силы адаптируются для ведения контрнаступательных и наступательных операций, а американский военно-промышленных комплекс будет главным экономическим бенефициаром этих процессов.
https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html
https://ria.ru/20221226/oruzhie-1841536327.html
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игорь коротченко, киев, украина, сша, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Игорь Коротченко, Киев, Украина, США, Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
13:46 09.01.2023
 
В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder

ЦАМТО: поставки БМП Bradley и Marder предвещают появление у Украины более сложных систем

© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Поставки Киеву американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) и французских танков предвещают появление у Украины более сложных, высокотехнологичных систем вооружений во второй половине года, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее США и союзники по НАТО анонсировали поставки 50 БМП Bradley, 100 БТР M113, 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 тягачей, 40 БМП Marder, колесных танков AMX-10RC, десятков и сотен тысяч снарядов различных калибров.
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Поставки Западом вооружений Украине ничего не изменят, заявили в Кремле
"Запад уже приступает к реализации новых пакетов военных поставок для Украины, которые будут включать в себя и технику, адаптированную к стандартам НАТО. Это и боевые машины пехоты Marder и Bradley, которые открывают перспективу поставки танков. Эти поставки весьма вероятны уже во второй половине – конце 2023 года", - сообщил Коротченко.
По его словам, поставка западных образцов бронетехники происходит по мере практически полного исчерпания исправной техники советского и российского производства, которая имелась у стран Центральной и Восточной Европы и уже была передана Киеву. Это требует подготовки украинских кадров к использованию техники НАТО.
"Это означает, что поставки техники будут синхронизированы с подготовкой кадров, процесс будет проходить параллельно. Мы должны понимать, что затягивание специальной военной операции будет приводить к тому, что Запад будет находить новые для себя варианты поставки вооружений Киеву - дальше настанет время поставок и сложных высокотехнологичных систем", - подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что все поставки рассчитаны "исходя из текущих и будущих потребностей ВСУ". "Бессмысленно ожидать, что данные поставки иссякнут. Кроме того, запускаются на полную мощность предприятия американского ВПК, который будет замещать выбывающее вооружение в странах НАТО новыми американскими поставками", - добавил собеседник.
Таким образом, по оценке Коротченко, судя по анонсированным планам военного строительства на Украине и переходе на корпусную систему, украинские вооруженные силы адаптируются для ведения контрнаступательных и наступательных операций, а американский военно-промышленных комплекс будет главным экономическим бенефициаром этих процессов.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь КоротченкоКиевУкраинаСШАЦентр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)Вооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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