https://ria.ru/20230109/ukraina-1843649317.html

В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder

В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder - РИА Новости, 09.01.2023

В ЦАМТО прокомментировали поставки Украине БМП Bradley и Marder

Поставки Киеву американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) и французских танков предвещают появление у Украины более сложных, высокотехнологичных систем... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:46

2023-01-09T13:46

2023-01-09T13:46

специальная военная операция на украине

игорь коротченко

киев

украина

сша

центр анализа мировой торговли оружием (цамто)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Поставки Киеву американских и немецких боевых машин пехоты (БМП) и французских танков предвещают появление у Украины более сложных, высокотехнологичных систем вооружений во второй половине года, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее США и союзники по НАТО анонсировали поставки 50 БМП Bradley, 100 БТР M113, 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 тягачей, 40 БМП Marder, колесных танков AMX-10RC, десятков и сотен тысяч снарядов различных калибров. "Запад уже приступает к реализации новых пакетов военных поставок для Украины, которые будут включать в себя и технику, адаптированную к стандартам НАТО. Это и боевые машины пехоты Marder и Bradley, которые открывают перспективу поставки танков. Эти поставки весьма вероятны уже во второй половине – конце 2023 года", - сообщил Коротченко. По его словам, поставка западных образцов бронетехники происходит по мере практически полного исчерпания исправной техники советского и российского производства, которая имелась у стран Центральной и Восточной Европы и уже была передана Киеву. Это требует подготовки украинских кадров к использованию техники НАТО. Он пояснил, что все поставки рассчитаны "исходя из текущих и будущих потребностей ВСУ". "Бессмысленно ожидать, что данные поставки иссякнут. Кроме того, запускаются на полную мощность предприятия американского ВПК, который будет замещать выбывающее вооружение в странах НАТО новыми американскими поставками", - добавил собеседник. Таким образом, по оценке Коротченко, судя по анонсированным планам военного строительства на Украине и переходе на корпусную систему, украинские вооруженные силы адаптируются для ведения контрнаступательных и наступательных операций, а американский военно-промышленных комплекс будет главным экономическим бенефициаром этих процессов.

https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html

https://ria.ru/20221226/oruzhie-1841536327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь коротченко, киев, украина, сша, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), вооруженные силы украины, нато, в мире