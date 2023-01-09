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ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843638218.html
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков
Европа и НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:09
2023-01-09T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
евросоюз
нато
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа и НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение Франции.
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в мире, европа, украина, евросоюз, нато, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Евросоюз, НАТО, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Дмитрий Песков
13:09 09.01.2023 (обновлено: 13:17 09.01.2023)
 
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков

Песков: ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов поставками вооружений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа и НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
"Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение Франции.
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 17:33Специальная военная операция на Украине
Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаЕвросоюзНАТОЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияДмитрий Песков
 
 
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