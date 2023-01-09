https://ria.ru/20230109/ukraina-1843638218.html

ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков

ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023

ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков

Европа и НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:09

2023-01-09T13:09

2023-01-09T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

европа

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евросоюз

нато

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа и НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение Франции.

https://ria.ru/20230107/polsha-1843402354.html

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, украина, евросоюз, нато, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, дмитрий песков