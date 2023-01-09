https://ria.ru/20230109/ukraina-1843638218.html
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков
Европа и НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:09
2023-01-09T13:09
2023-01-09T13:17
специальная военная операция на украине
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европа
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нато
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа и НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение Франции.
https://ria.ru/20230107/polsha-1843402354.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, евросоюз, нато, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Евросоюз, НАТО, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Дмитрий Песков
13:09 09.01.2023 (обновлено: 13:17 09.01.2023)
ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов, заявил Песков
Песков: ЕС и НАТО вкачали в Украину десятки миллиардов долларов поставками вооружений