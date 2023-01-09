https://ria.ru/20230109/ukraina-1843636002.html

Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев

Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023

Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев

Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:02

2023-01-09T13:02

2023-01-09T13:05

специальная военная операция на украине

николай патрушев

россия

украина

безопасность

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев, подчеркнул он. "Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - добавил Патрушев.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай патрушев, россия, украина, безопасность, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр