https://ria.ru/20230109/ukraina-1843636002.html
Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев
Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев
Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:02
2023-01-09T13:02
2023-01-09T13:05
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
украина
безопасность
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев, подчеркнул он. "Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20221231/voennoplennye-1842674514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, украина, безопасность, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Россия, Украина, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:02 09.01.2023 (обновлено: 13:05 09.01.2023)
Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев
Патрушев: Россия не воюет с Украиной, так как ненависти к простым украинцам быть не может