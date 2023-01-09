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Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев
Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев
Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:02
2023-01-09T13:05
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
украина
безопасность
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев, подчеркнул он. "Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - добавил Патрушев.
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николай патрушев, россия, украина, безопасность, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Россия, Украина, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:02 09.01.2023 (обновлено: 13:05 09.01.2023)
 
Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев

Патрушев: Россия не воюет с Украиной, так как ненависти к простым украинцам быть не может

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев, подчеркнул он.
"Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", - добавил Патрушев.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевРоссияУкраинаБезопасностьСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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