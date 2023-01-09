https://ria.ru/20230109/ukraina-1843635870.html
Многие украинцы уже поняли, что Запад воюет их руками, заявил Патрушев
Многие украинцы уже поняли, что Запад воюет их руками, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
Многие украинцы уже поняли, что Запад воюет их руками, заявил Патрушев
Многие украинцы уже поняли, что их руками Запад воюет против России, но опасаются говорить об этом, боясь расправы, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:02
2023-01-09T13:02
2023-01-09T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
николай патрушев
россия
украина
москва
нато
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Многие украинцы уже поняли, что их руками Запад воюет против России, но опасаются говорить об этом, боясь расправы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено. Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". "В планы Запада не входит сохранять чьи-либо жизни в ущерб своему обогащению и другим амбициям. При этом американцы, англичане и другие европейцы часто создают иллюзию, будто защищают цивилизацию от варварства", - добавил он. Патрушев отметил, что "события на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией". "Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней", - пояснил он. Спецоперация призвана "положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа", заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843638218.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николай Патрушев, Россия, Украина, Москва, НАТО
13:02 09.01.2023 (обновлено: 13:22 09.01.2023)
Многие украинцы уже поняли, что Запад воюет их руками, заявил Патрушев
Патрушев: многие украинцы уже поняли, что их руками Запад воюет против России