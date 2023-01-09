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В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843587716.html
В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях
В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях - РИА Новости, 09.01.2023
В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях
Украинские спецслужбы за последние дни усилили информационные атаки в соцсетях по крымской тематике, заявил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:22
2023-01-09T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
олег крючков
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Украинские спецслужбы за последние дни усилили информационные атаки в соцсетях по крымской тематике, заявил советник главы республики Олег Крючков. "Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация. Снова крымскую тему активно качают украинские псевдоспикеры", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Советник вновь посоветовал пользователям соблюдать информационную гигиену, проверять и анализировать информацию, доверять официальным СМИ, сайтам и страницам.
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в мире, олег крючков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Крючков, Россия, Украина
10:22 09.01.2023
 
В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях

В Крыму заявили об активизации работы украинских спецслужб по вбросам в соцсетях

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Украинские спецслужбы за последние дни усилили информационные атаки в соцсетях по крымской тематике, заявил советник главы республики Олег Крючков.
"Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация. Снова крымскую тему активно качают украинские псевдоспикеры", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Советник вновь посоветовал пользователям соблюдать информационную гигиену, проверять и анализировать информацию, доверять официальным СМИ, сайтам и страницам.
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