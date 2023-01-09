https://ria.ru/20230109/ukraina-1843587716.html

В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях

В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях - РИА Новости, 09.01.2023

В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях

Украинские спецслужбы за последние дни усилили информационные атаки в соцсетях по крымской тематике, заявил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:22

2023-01-09T10:22

2023-01-09T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

олег крючков

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Украинские спецслужбы за последние дни усилили информационные атаки в соцсетях по крымской тематике, заявил советник главы республики Олег Крючков. "Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация. Снова крымскую тему активно качают украинские псевдоспикеры", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Советник вновь посоветовал пользователям соблюдать информационную гигиену, проверять и анализировать информацию, доверять официальным СМИ, сайтам и страницам.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843586136.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, олег крючков, россия, украина