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В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях
В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях - РИА Новости, 09.01.2023
В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях
Украинские спецслужбы за последние дни усилили информационные атаки в соцсетях по крымской тематике, заявил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:22
2023-01-09T10:22
2023-01-09T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
олег крючков
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Украинские спецслужбы за последние дни усилили информационные атаки в соцсетях по крымской тематике, заявил советник главы республики Олег Крючков. "Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация. Снова крымскую тему активно качают украинские псевдоспикеры", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Советник вновь посоветовал пользователям соблюдать информационную гигиену, проверять и анализировать информацию, доверять официальным СМИ, сайтам и страницам.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843586136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег крючков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Крючков, Россия, Украина
В Крыму заявили об активизации украинских спецслужб в соцсетях
В Крыму заявили об активизации работы украинских спецслужб по вбросам в соцсетях