https://ria.ru/20230109/ukraina-1843586136.html
Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин
Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2023
Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин
Украинские войска на новогодние праздники продолжили совершать провокационные обстрелы на линии соприкосновения в ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:13
2023-01-09T10:13
2023-01-09T10:13
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска на новогодние праздники продолжили совершать провокационные обстрелы на линии соприкосновения в ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Если брать линию соприкосновения, то там праздники практически не были заметны, потому что противник продолжал совершать провокационные обстрелы, пытался на отдельных участках линии фронта контратаковать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, российские военные "продолжили где-то удерживать позиции, а где-то продвигаться".
https://ria.ru/20230104/peregovory-1843085596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что праздники на фронте почти не были заметны из-за провокаций Украины