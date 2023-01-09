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Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843586136.html
Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин
Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2023
Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин
Украинские войска на новогодние праздники продолжили совершать провокационные обстрелы на линии соприкосновения в ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:13
2023-01-09T10:13
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска на новогодние праздники продолжили совершать провокационные обстрелы на линии соприкосновения в ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Если брать линию соприкосновения, то там праздники практически не были заметны, потому что противник продолжал совершать провокационные обстрелы, пытался на отдельных участках линии фронта контратаковать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, российские военные "продолжили где-то удерживать позиции, а где-то продвигаться".
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донецкая народная республика
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безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:13 09.01.2023
 
Украина не прекращала провокаций в праздники, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что праздники на фронте почти не были заметны из-за провокаций Украины

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска на новогодние праздники продолжили совершать провокационные обстрелы на линии соприкосновения в ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Если брать линию соприкосновения, то там праздники практически не были заметны, потому что противник продолжал совершать провокационные обстрелы, пытался на отдельных участках линии фронта контратаковать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, российские военные "продолжили где-то удерживать позиции, а где-то продвигаться".
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 20:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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