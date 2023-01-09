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В Николаевской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
В Николаевской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 09.01.2023
В Николаевской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщили в местном облэнерго. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:10
2023-01-09T10:10
2023-01-09T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщили в местном облэнерго. "Есть превышения сегодняшних лимитов. Получили указание экстренно снизить потребление - в 08.26 (09.26 мск - ред.) 9 января частично обесточены потребители второй очереди", - говорится в сообщении "Николаевоблэнерго" в соцсети. По данным украинских СМИ, рост потребления электроэнергии вызван похолоданием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Облэнерго: в Николаевской области Украины ввели экстренные отключения электричества