https://ria.ru/20230109/ukraina-1843585205.html

В Николаевской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

В Николаевской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 09.01.2023

В Николаевской области Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщили в местном облэнерго. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:10

2023-01-09T10:10

2023-01-09T10:10

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Николаевской области на юге Украины, сообщили в местном облэнерго. "Есть превышения сегодняшних лимитов. Получили указание экстренно снизить потребление - в 08.26 (09.26 мск - ред.) 9 января частично обесточены потребители второй очереди", - говорится в сообщении "Николаевоблэнерго" в соцсети. По данным украинских СМИ, рост потребления электроэнергии вызван похолоданием.

https://ria.ru/20230101/aes-1842715341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, украина