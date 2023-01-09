https://ria.ru/20230109/ukraina-1843583442.html
FT: на Украине заявили о критическом дефиците крайне важного оборудования
FT: на Украине заявили о критическом дефиците крайне важного оборудования - РИА Новости, 09.01.2023
FT: на Украине заявили о критическом дефиците крайне важного оборудования
На Украине испытывают острую нехватку советских трансформаторов, пишет Financial Times со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:04
2023-01-09T10:04
2023-01-09T13:41
в мире
украина
россия
укрэнерго
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На Украине испытывают острую нехватку советских трансформаторов, пишет Financial Times со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.Сейчас наиболее остро ощущается нехватка устройств напряжением 750 кВ, вес каждого из которых достигает 200 тонн.Подавляющая часть украинской энергосистемы использует старую советскую схему, работающую при более высоком напряжении, чем системы ЕС, поэтому она несовместима с западным оборудованием, уточняет издание.Кудрицкий также заявил, что атаки осуществлялись не только российскими военными, но и энергетиками. По его словам, инженеры знают энергосистему Украины "как свои пять пальцев", так как она была подключена к системе России до начала спецоперации.Москва начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Кремля, стоят украинские спецслужбы.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230109/problemy-1843563851.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230108/zelenskiy-1843518658.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, укрэнерго, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Укрэнерго, Евросоюз
10:04 09.01.2023 (обновлено: 13:41 09.01.2023)
FT: на Украине заявили о критическом дефиците крайне важного оборудования
Financial Times: на Украине сообщили о критической нехватке советских трансформаторов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
На Украине испытывают острую нехватку советских трансформаторов, пишет Financial Times
со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
"Первые восемь месяцев конфликта страна не так сильно страдала, поскольку у нас был большой запас трансформаторов. Теперь они стали крайне необходимы", — подчеркнул он.
Сейчас наиболее остро ощущается нехватка устройств напряжением 750 кВ, вес каждого из которых достигает 200 тонн.
Подавляющая часть украинской энергосистемы использует старую советскую схему, работающую при более высоком напряжении, чем системы ЕС, поэтому она несовместима с западным оборудованием, уточняет издание.
Кудрицкий также заявил, что атаки осуществлялись не только российскими военными, но и энергетиками. По его словам, инженеры знают энергосистему Украины "как свои пять пальцев", так как она была подключена к системе России до начала спецоперации.
Москва начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Кремля, стоят украинские спецслужбы.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".