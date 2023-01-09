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В США развеяли популярный на Западе миф об Украине - РИА Новости, 09.01.2023
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В США развеяли популярный на Западе миф об Украине
В США развеяли популярный на Западе миф об Украине - РИА Новости, 09.01.2023
В США развеяли популярный на Западе миф об Украине
Западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:13
2023-01-09T12:49
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владимир зеленский
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение, заявил обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер.Иностранные сторонники Владимира Зеленского продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение политика."Похоже, западным чирлидерам Украины совсем не стыдно. Они продолжают изображать страну как свободолюбивую демократию, хотя есть свидетельства того, что это не так", — подчеркнул журналист.Обозреватель также обратил внимание на действия Киева, которые не укладываются в популярный миф. По его словам, ситуация со свободой на Украине стала очевидной еще после госпереворота в 2014 году, но за последний год ситуация ухудшилась.Также Карпентер напомнил о том, как Запад закрывал глаза на распространение на Украине нацистской идеологии."Некоторые сторонники Киева, кажется, даже не желают осуждать продолжающееся заигрывание режима с неонацистскими элементами", — пояснил журналист.Западу предстоит тяжелое столкновение с реальностью, в которой Украина — вовсе не демократическое государство, а Владимир Зеленский — "не благородный, осажденный поборник демократических ценностей", подытожил обозреватель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230109/problemy-1843563851.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, киев
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев
09:13 09.01.2023 (обновлено: 12:49 09.01.2023)
 
В США развеяли популярный на Западе миф об Украине

The American Conservative назвал Украину ложной демократией из-за политики Зеленского

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение, заявил обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер.
Иностранные сторонники Владимира Зеленского продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение политика.
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"Похоже, западным чирлидерам Украины совсем не стыдно. Они продолжают изображать страну как свободолюбивую демократию, хотя есть свидетельства того, что это не так", — подчеркнул журналист.
Обозреватель также обратил внимание на действия Киева, которые не укладываются в популярный миф. По его словам, ситуация со свободой на Украине стала очевидной еще после госпереворота в 2014 году, но за последний год ситуация ухудшилась.

"Подлинные демократии не запрещают оппозиционные партии и не закрывают оппозиционные СМИ. Они также не подвергают жесткой цензуре (и строгому государственному контролю) те издания, которым позволяют работать. Украинское правительство совершило не одно или два, а все нарушения", — отметил автор.

Также Карпентер напомнил о том, как Запад закрывал глаза на распространение на Украине нацистской идеологии.
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"Некоторые сторонники Киева, кажется, даже не желают осуждать продолжающееся заигрывание режима с неонацистскими элементами", — пояснил журналист.
Западу предстоит тяжелое столкновение с реальностью, в которой Украина — вовсе не демократическое государство, а Владимир Зеленский — "не благородный, осажденный поборник демократических ценностей", подытожил обозреватель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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