https://ria.ru/20230109/ukraina-1843575744.html

В США развеяли популярный на Западе миф об Украине

В США развеяли популярный на Западе миф об Украине - РИА Новости, 09.01.2023

В США развеяли популярный на Западе миф об Украине

Западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:13

2023-01-09T09:13

2023-01-09T12:49

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение, заявил обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер.Иностранные сторонники Владимира Зеленского продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение политика."Похоже, западным чирлидерам Украины совсем не стыдно. Они продолжают изображать страну как свободолюбивую демократию, хотя есть свидетельства того, что это не так", — подчеркнул журналист.Обозреватель также обратил внимание на действия Киева, которые не укладываются в популярный миф. По его словам, ситуация со свободой на Украине стала очевидной еще после госпереворота в 2014 году, но за последний год ситуация ухудшилась.Также Карпентер напомнил о том, как Запад закрывал глаза на распространение на Украине нацистской идеологии."Некоторые сторонники Киева, кажется, даже не желают осуждать продолжающееся заигрывание режима с неонацистскими элементами", — пояснил журналист.Западу предстоит тяжелое столкновение с реальностью, в которой Украина — вовсе не демократическое государство, а Владимир Зеленский — "не благородный, осажденный поборник демократических ценностей", подытожил обозреватель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230109/problemy-1843563851.html

https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843492311.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, киев