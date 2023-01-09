https://ria.ru/20230109/ukaz-1843689295.html

В США заявили, что Путин одним указом показал миру, кто такой Зеленский

В США заявили, что Путин одним указом показал миру, кто такой Зеленский - РИА Новости, 09.01.2023

В США заявили, что Путин одним указом показал миру, кто такой Зеленский

Президент России Владимир Путин указом о рождественском перемирии в зоне специальной операции показал миру украинских руководителей такими, какие они есть,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:47

2023-01-09T15:47

2023-01-09T16:26

политика

владимир путин

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом о рождественском перемирии в зоне специальной операции показал миру украинских руководителей такими, какие они есть, заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.С призывом установить на Украине рождественское перемирие выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Владимир Путин дал войскам соответствующие указания. Однако в Киеве это предложение отвергли — ВСУ активно вели огонь и в сочельник, и в день Рождества Христова.Американский правозащитник Аджаму Барака ранее неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к конфликту с Россией. Украину он назвал "пушечным мясом", которое нужно для реализации геополитических амбиций США.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230104/rossiya-1843087267.html

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политика, владимир путин, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский