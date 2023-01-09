https://ria.ru/20230109/turtsiya-1843578906.html

Турецкая оппозиция выдвинет единого кандидата на президентских выборах

Турецкая оппозиция выдвинет единого кандидата на президентских выборах - РИА Новости, 09.01.2023

Турецкая оппозиция выдвинет единого кандидата на президентских выборах

Турецкая оппозиция объявит в феврале своего единого кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:33

2023-01-09T09:33

2023-01-09T09:33

в мире

кемаль кылычдароглу

ахмет давутоглу

турция

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АНКАРА, 9 янв – РИА Новости. Турецкая оппозиция объявит в феврале своего единого кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий". "Совместное объявление общего кандидата в президенты, формы избирательного альянса и мандата шести лидеров запланировано на февраль", - сообщил колумнист. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что президент Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, лидера крупнейшей оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата. В то же время проходят периодические встречи лидеров шести оппозиционных партий, в которых принимают участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA) Али Бабаджан и экс-премьер министр Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу. Шесть лидеров оппозиционных партий Турции после первой встречи сделали заявление о подготовке меморандума о переходе страны к "усиленной парламентской системе управления".

https://radiosputnik.ria.ru/20230105/vybory-1843154389.html

https://ria.ru/20220821/vybory-1811093982.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кемаль кылычдароглу, ахмет давутоглу, турция