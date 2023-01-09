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В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/trevoga-1843592415.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.01.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:37
2023-01-09T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Харьковская область. Воздушная тревога объявлена в 10.11 (мск)", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843439828.html
харьковская область
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
10:37 09.01.2023
 
В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Власти Харьковской области на Украине объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
"Харьковская область. Воздушная тревога объявлена в 10.11 (мск)", - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 04:53Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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