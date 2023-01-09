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На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов - РИА Новости, 09.01.2023
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https://ria.ru/20230109/transformatory-1843641163.html
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов - РИА Новости, 09.01.2023
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:18
2023-01-09T13:18
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.В середине ноября кабмин Украины утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины освобождаются важные для прохождения отопительного сезона товары, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Относительно трансформаторов. За время действия льготы (с 12 ноября по 31 декабря) их завезли на Украину: 20,6 тысячи штук. Общая сумма импорта 11,3 миллиона долларов", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что речь идет не только о мощных больших трансформаторах. По словам депутата, эта партия товаров была импортирована по льготе, при этом, если учесть еще и "гуманитарную помощь", то показатель импортированного оборудования будет значительно выше. Ранее в государственной таможенной службе Украины сообщили, что украинцы обязаны на таможне за генератор уплатить ввозную пошлину в размере 10% и 20% НДС. Освобождаются от декларирования и налогообложения при ввозе в страну только генераторы, которые дешевле 500 евро и легче 50 кг (если заводить их морем, на машине или по железной дороге), а если пересылать по почте или экспресс-отправлением, то суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.
https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843628715.html
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украина, верховная рада украины, электричество, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, Электричество, В мире
13:18 09.01.2023
 
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов

Депутат Рады Железняк: на Украину завезли трансформаторы на сумму 11,3 миллиона долларов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
В середине ноября кабмин Украины утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины освобождаются важные для прохождения отопительного сезона товары, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Относительно трансформаторов. За время действия льготы (с 12 ноября по 31 декабря) их завезли на Украину: 20,6 тысячи штук. Общая сумма импорта 11,3 миллиона долларов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что речь идет не только о мощных больших трансформаторах. По словам депутата, эта партия товаров была импортирована по льготе, при этом, если учесть еще и "гуманитарную помощь", то показатель импортированного оборудования будет значительно выше.
Ранее в государственной таможенной службе Украины сообщили, что украинцы обязаны на таможне за генератор уплатить ввозную пошлину в размере 10% и 20% НДС. Освобождаются от декларирования и налогообложения при ввозе в страну только генераторы, которые дешевле 500 евро и легче 50 кг (если заводить их морем, на машине или по железной дороге), а если пересылать по почте или экспресс-отправлением, то суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.
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