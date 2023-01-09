https://ria.ru/20230109/transformatory-1843641163.html

На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов

На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов - РИА Новости, 09.01.2023

На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов

На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:18

2023-01-09T13:18

2023-01-09T13:18

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.В середине ноября кабмин Украины утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины освобождаются важные для прохождения отопительного сезона товары, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Относительно трансформаторов. За время действия льготы (с 12 ноября по 31 декабря) их завезли на Украину: 20,6 тысячи штук. Общая сумма импорта 11,3 миллиона долларов", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что речь идет не только о мощных больших трансформаторах. По словам депутата, эта партия товаров была импортирована по льготе, при этом, если учесть еще и "гуманитарную помощь", то показатель импортированного оборудования будет значительно выше. Ранее в государственной таможенной службе Украины сообщили, что украинцы обязаны на таможне за генератор уплатить ввозную пошлину в размере 10% и 20% НДС. Освобождаются от декларирования и налогообложения при ввозе в страну только генераторы, которые дешевле 500 евро и легче 50 кг (если заводить их морем, на машине или по железной дороге), а если пересылать по почте или экспресс-отправлением, то суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.

https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843628715.html

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842724081.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, верховная рада украины, электричество, в мире