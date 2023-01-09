https://ria.ru/20230109/transformatory-1843641163.html
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов - РИА Новости, 09.01.2023
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:18
2023-01-09T13:18
2023-01-09T13:18
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
электричество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2dd893cda7586c514c1b0a217a1fafd.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.В середине ноября кабмин Украины утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины освобождаются важные для прохождения отопительного сезона товары, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Относительно трансформаторов. За время действия льготы (с 12 ноября по 31 декабря) их завезли на Украину: 20,6 тысячи штук. Общая сумма импорта 11,3 миллиона долларов", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что речь идет не только о мощных больших трансформаторах. По словам депутата, эта партия товаров была импортирована по льготе, при этом, если учесть еще и "гуманитарную помощь", то показатель импортированного оборудования будет значительно выше. Ранее в государственной таможенной службе Украины сообщили, что украинцы обязаны на таможне за генератор уплатить ввозную пошлину в размере 10% и 20% НДС. Освобождаются от декларирования и налогообложения при ввозе в страну только генераторы, которые дешевле 500 евро и легче 50 кг (если заводить их морем, на машине или по железной дороге), а если пересылать по почте или экспресс-отправлением, то суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.
https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843628715.html
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842724081.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89e650a4247cf04b55f30d698ee8004c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, электричество, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, Электричество, В мире
На Украину завезли трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
Депутат Рады Железняк: на Украину завезли трансформаторы на сумму 11,3 миллиона долларов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
На Украину менее чем за два месяца завезли по льготе трансформаторы и иное оборудование для восстановления энергосистемы страны на сумму 11,3 миллиона долларов, сообщил
в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
В середине ноября кабмин Украины утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины освобождаются важные для прохождения отопительного сезона товары, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль
.
"Относительно трансформаторов. За время действия льготы (с 12 ноября по 31 декабря) их завезли на Украину: 20,6 тысячи штук. Общая сумма импорта 11,3 миллиона долларов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что речь идет не только о мощных больших трансформаторах. По словам депутата, эта партия товаров была импортирована по льготе, при этом, если учесть еще и "гуманитарную помощь", то показатель импортированного оборудования будет значительно выше.
Ранее в государственной таможенной службе Украины сообщили, что украинцы обязаны на таможне за генератор уплатить ввозную пошлину в размере 10% и 20% НДС. Освобождаются от декларирования и налогообложения при ввозе в страну только генераторы, которые дешевле 500 евро и легче 50 кг (если заводить их морем, на машине или по железной дороге), а если пересылать по почте или экспресс-отправлением, то суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.