https://ria.ru/20230109/telefon-1843565712.html

Эксперт рассказал, что спасет от "слива" данных при потере телефона

Эксперт рассказал, что спасет от "слива" данных при потере телефона - РИА Новости, 09.01.2023

Эксперт рассказал, что спасет от "слива" данных при потере телефона

Личные данные будут под защитой даже при потере телефона, если установить пароль на сим-карту, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:05

2023-01-09T07:05

2023-01-09T16:06

общество

технологии

мегафон

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Личные данные будут под защитой даже при потере телефона, если установить пароль на сим-карту, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин. "Телефон входит в список вещей, которые россияне теряют чаще всего. <...> Если сим-карта не защищена паролем, посторонний человек сможет воспользоваться любыми сервисами, привязанными к вашему номеру телефона. Для того чтобы этого избежать, зайдите в настройки телефона и выберите пункт SIM-PIN. Пароль на сим-карте не должен совпадать с кодом блокировки экрана", — отметил эксперт. Лопатин подчеркнул: если пользователь уже устанавливал PIN-код, но не может его вспомнить, телефон даст только три попытки, после чего сим-карта заблокируется. Потом гаджет попросит ввести PUK-код. Получить его можно в кол-центре или салоне своего оператора связи, подсказал эксперт. Лопатин подчеркнул, что уже после введения PUK-кода пользователь сможет задать любой PIN-код. В случае если телефон поддерживает цифровую сим-карту, эксперт рекомендует перейти на нее. Переставить ее в другое устройство можно только при наличии специального QR-кода, а значит, риск потери персональных данных существенно снижается, поясняет Лопатин. "В случае если телефон потерялся прежде, чем сим-карта была запаролена, заблокируйте ее. Это можно сделать, позвонив в кол-центр или обратившись с паспортом в ближайший салон связи. Второй вариант предпочтительнее, потому что вы сразу сможете заменить симку: в салоне вам выдадут новую — с тем же номером и набором услуг, которыми вы пользовались ранее", — резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20221229/internet-1841936695.html

https://ria.ru/20230104/smartfon-1842994810.html

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общество, технологии, мегафон