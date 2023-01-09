В украинских театрах хотят запретить произведения русских композиторов
На Украине призвали ограничить исполнение произведений русских композиторов в театрах
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в ведущих театрах страны.
"Если для (президента РФ Владимира – ред.) Путина (русский композитор Петр – ред.) Чайковский, (русский поэт Александр – ред.) Пушкин, (русский писатель Федор – ред.) Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнениях их произведений в ведущих театрах", - сказал Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, украинские театры нашли варианты замещения, в том числе за счет произведений украинских, европейских композиторов.
Ранее Ткаченко сообщил, что разочарован решением коллектива национальной музыкальной академии (консерватории) им. Чайковского, отказавшегося изъять из названия фамилию русского композитора.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. Президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.