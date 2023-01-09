https://ria.ru/20230109/teatry-1843763765.html

В украинских театрах хотят запретить произведения русских композиторов

В украинских театрах хотят запретить произведения русских композиторов - РИА Новости, 09.01.2023

В украинских театрах хотят запретить произведения русских композиторов

Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в ведущих театрах... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:09

2023-01-09T20:09

2023-01-09T20:09

украина

россия

культура

новости культуры

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал временно ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в ведущих театрах страны. По его словам, украинские театры нашли варианты замещения, в том числе за счет произведений украинских, европейских композиторов. Ранее Ткаченко сообщил, что разочарован решением коллектива национальной музыкальной академии (консерватории) им. Чайковского, отказавшегося изъять из названия фамилию русского композитора. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. Президент России Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20230104/derusifikatsiya-1843096462.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, культура, новости культуры