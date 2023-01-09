https://ria.ru/20230109/tayvan-1843562726.html

К Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая, заявили на острове

К Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая, заявили на острове - РИА Новости, 09.01.2023

К Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая, заявили на острове

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T05:55

2023-01-09T05:55

2023-01-09T09:35

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тайвань

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народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. "За период с 6.00 8 января до 6.00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что 28 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе три беспилотника BZK-005, шесть истребителей J-11, два Су-30, 12 J-16 и два J-10, два стратегических бомбардировщика H-6 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг острова обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Американский лидер, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20230109/yaponiya-1843561707.html

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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, су-30