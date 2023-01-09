https://ria.ru/20230109/tanki-1843693643.html

Китайцы раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2

Китайцы раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 09.01.2023

Китайцы раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2

Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:02

2023-01-09T16:02

2023-01-09T16:29

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить из бундесвера танки Leopard 2."Регулярная армия Украины практически стерта с лица земли, даже США уже не так активно присылают новую технику. Столько наций послали кучу оружия, чем это отличается от сжигания денег ради забавы? Какие украинцы умеют все это использовать?" — интересуется другой комментатор."США и НАТО все продолжают играть с огнем! В конце концов они сами себя спалят!" — предупредил участник обсуждения."Они могут отправить один танк и сказать, что это помощь, а могут десять тысяч — и сказать то же самое. Так что никто не знает, скупая Германия или щедрая", — отметил один из комментаторов."Зеленский ничего и не может, кроме как угощаться за чужой счет. Мне только интересно, на сколько Украина надула Европу и Америку с прошлого февраля", — высказался другой пользователь."В ближайшем будущем, возможно, мы увидим заголовки новостей типа "Танк Leopard 2 случайно уничтожен Javelin", — сыронизировал читатель.Накануне Хабек в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Берлин не исключает возможности предоставления Украине в будущем танков Leopard 2 для поддержки ВСУ. Он подчеркнул, что отправка Киеву боевых машин пехоты Marder была "хорошим решением", которое давно пора было принять.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230109/germaniya-1843566814.html

https://ria.ru/20230109/germaniya-1843551177.html

https://ria.ru/20230108/leopard-1843482794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, роберт хабек, владимир путин, украина, германия, сша, вооруженные силы украины, нато, javelin (птрк)