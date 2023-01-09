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Китайцы раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 09.01.2023
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Китайцы раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2
Китайцы раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2 - РИА Новости, 09.01.2023
Китайцы раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2
Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:02
2023-01-09T16:29
в мире
технологии
роберт хабек
владимир путин
украина
германия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить из бундесвера танки Leopard 2."Регулярная армия Украины практически стерта с лица земли, даже США уже не так активно присылают новую технику. Столько наций послали кучу оружия, чем это отличается от сжигания денег ради забавы? Какие украинцы умеют все это использовать?" — интересуется другой комментатор."США и НАТО все продолжают играть с огнем! В конце концов они сами себя спалят!" — предупредил участник обсуждения."Они могут отправить один танк и сказать, что это помощь, а могут десять тысяч — и сказать то же самое. Так что никто не знает, скупая Германия или щедрая", — отметил один из комментаторов."Зеленский ничего и не может, кроме как угощаться за чужой счет. Мне только интересно, на сколько Украина надула Европу и Америку с прошлого февраля", — высказался другой пользователь."В ближайшем будущем, возможно, мы увидим заголовки новостей типа "Танк Leopard 2 случайно уничтожен Javelin", — сыронизировал читатель.Накануне Хабек в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Берлин не исключает возможности предоставления Украине в будущем танков Leopard 2 для поддержки ВСУ. Он подчеркнул, что отправка Киеву боевых машин пехоты Marder была "хорошим решением", которое давно пора было принять.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, технологии, роберт хабек, владимир путин, украина, германия, сша, вооруженные силы украины, нато, javelin (птрк)
В мире, Технологии, Роберт Хабек, Владимир Путин, Украина, Германия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Javelin (ПТРК)
16:02 09.01.2023 (обновлено: 16:29 09.01.2023)
 
Китайцы раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2

В Китае набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить из бундесвера танки Leopard 2.

"Разве этим вопросом должен заниматься министр экономики? Не стоит ли ему больше беспокоиться о ценах на природный газ?" — задался вопросом один из пользователей.

"Регулярная армия Украины практически стерта с лица земли, даже США уже не так активно присылают новую технику. Столько наций послали кучу оружия, чем это отличается от сжигания денег ради забавы? Какие украинцы умеют все это использовать?" — интересуется другой комментатор.
"США и НАТО все продолжают играть с огнем! В конце концов они сами себя спалят!" — предупредил участник обсуждения.
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"Они могут отправить один танк и сказать, что это помощь, а могут десять тысяч — и сказать то же самое. Так что никто не знает, скупая Германия или щедрая", — отметил один из комментаторов.
"Зеленский ничего и не может, кроме как угощаться за чужой счет. Мне только интересно, на сколько Украина надула Европу и Америку с прошлого февраля", — высказался другой пользователь.
"В ближайшем будущем, возможно, мы увидим заголовки новостей типа "Танк Leopard 2 случайно уничтожен Javelin", — сыронизировал читатель.

"Говорит министр экономики... Ну это точно бизнес", — заключил пользователь сайта.

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Накануне Хабек в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Берлин не исключает возможности предоставления Украине в будущем танков Leopard 2 для поддержки ВСУ. Он подчеркнул, что отправка Киеву боевых машин пехоты Marder была "хорошим решением", которое давно пора было принять.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В бундестаге призвали власти Германии отправить Киеву боевые танки Leopard
 
В миреТехнологииРоберт ХабекВладимир ПутинУкраинаГерманияСШАВооруженные силы УкраиныНАТОJavelin (ПТРК)
 
 
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