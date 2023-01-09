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Вице-канцлер ФРГ не исключил поставок Украине боевых танков Leopard - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/tank-1843550183.html
Вице-канцлер ФРГ не исключил поставок Украине боевых танков Leopard
Вице-канцлер ФРГ не исключил поставок Украине боевых танков Leopard - РИА Новости, 09.01.2023
Вице-канцлер ФРГ не исключил поставок Украине боевых танков Leopard
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T00:22
2023-01-09T00:24
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
роберт хабек
олаф шольц
джо байден
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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. "Мы всегда проверяем ситуацию, координируем свои действия с другими странами. И дальнейшие решения также принимаются в рамках этого коридора. Это означает, что это, конечно, не исключено", - сказал Хабек в эфире первого немецкого канала ARD, комментируя возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard со стороны ФРГ. Он также отметил, что в решениях о поставках вооружений уже произошел большой сдвиг. "Я думаю, что этот импульс будет сохраняться до тех пор, пока война будет развиваться динамично", - добавил Хабек. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230108/neprikosnovennost-1843538149.html
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в мире, германия, украина, россия, роберт хабек, олаф шольц, джо байден, нато, ard, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Роберт Хабек, Олаф Шольц, Джо Байден, НАТО, ARD, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
00:22 09.01.2023 (обновлено: 00:24 09.01.2023)
 
Вице-канцлер ФРГ не исключил поставок Украине боевых танков Leopard

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил в будущем поставок Украине боевых танков Leopard

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard.
"Мы всегда проверяем ситуацию, координируем свои действия с другими странами. И дальнейшие решения также принимаются в рамках этого коридора. Это означает, что это, конечно, не исключено", - сказал Хабек в эфире первого немецкого канала ARD, комментируя возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard со стороны ФРГ.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 22:12
СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности
Он также отметил, что в решениях о поставках вооружений уже произошел большой сдвиг. "Я думаю, что этот импульс будет сохраняться до тех пор, пока война будет развиваться динамично", - добавил Хабек.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 21:53
Эрдоган заявил, что торговцы оружием ищут выгоду в ситуации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияРоберт ХабекОлаф ШольцДжо БайденНАТОARDПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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