https://ria.ru/20230109/tank-1843550183.html

Вице-канцлер ФРГ не исключил поставок Украине боевых танков Leopard

Вице-канцлер ФРГ не исключил поставок Украине боевых танков Leopard - РИА Новости, 09.01.2023

Вице-канцлер ФРГ не исключил поставок Украине боевых танков Leopard

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T00:22

2023-01-09T00:22

2023-01-09T00:24

специальная военная операция на украине

в мире

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роберт хабек

олаф шольц

джо байден

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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard. "Мы всегда проверяем ситуацию, координируем свои действия с другими странами. И дальнейшие решения также принимаются в рамках этого коридора. Это означает, что это, конечно, не исключено", - сказал Хабек в эфире первого немецкого канала ARD, комментируя возможность поставок Украине немецких боевых танков Leopard со стороны ФРГ. Он также отметил, что в решениях о поставках вооружений уже произошел большой сдвиг. "Я думаю, что этот импульс будет сохраняться до тех пор, пока война будет развиваться динамично", - добавил Хабек. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230108/neprikosnovennost-1843538149.html

https://ria.ru/20230108/oruzhie-1843535563.html

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