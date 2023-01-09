https://ria.ru/20230109/tailand-1843647278.html
В АТОР прокомментировали изменение правил въезда в Таиланд
В АТОР прокомментировали изменение правил въезда в Таиланд - РИА Новости, 09.01.2023
В АТОР прокомментировали изменение правил въезда в Таиланд
Российская туротрасль и путешественники "с облегчением вздохнули" после сообщения министерства здравоохранения Таиланда об отмене объявленного в субботу... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:06
2023-01-09T17:06
2023-01-09T18:45
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
туристы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская туротрасль и путешественники "с облегчением вздохнули" после сообщения министерства здравоохранения Таиланда об отмене объявленного в субботу требования о проверке сертификатов вакцинации при въезде, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от ковида для посещения королевства. Об этом ранее в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутхин Чанвиракун. "Российские туристы и весь турбизнес вздохнули с облегчением: Таиланд официально объявил, что никаких ограничений не будет. В течение последних дней новогодних каникул операторы, агентства, авиакомпании пытались информировать клиентов о возможных ограничениях. И было понятно, что многие туристы воспринимают это как еще один барьер для свободных путешествий", – сказала Ломидзе. Она также подчеркнула, что "российские туристы и вся отрасль приветствуют конструктивное решение тайских властей". Управление гражданской авиации Таиланда ранее объявило о возвращении с 9 по 31 января требования от лиц старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от ковида. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.
https://ria.ru/20230109/tailand-1843596698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, майя ломидзе, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус COVID-19, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
17:06 09.01.2023 (обновлено: 18:45 09.01.2023)
В АТОР прокомментировали изменение правил въезда в Таиланд
АТОР: туроператоры приветствуют отказ Таиланда вводить ограничения на въезд
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская туротрасль и путешественники "с облегчением вздохнули" после сообщения министерства здравоохранения Таиланда об отмене объявленного в субботу требования о проверке сертификатов вакцинации при въезде, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от ковида для посещения королевства. Об этом ранее в понедельник сообщил
журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутхин Чанвиракун.
"Российские туристы и весь турбизнес вздохнули с облегчением: Таиланд официально объявил, что никаких ограничений не будет. В течение последних дней новогодних каникул операторы, агентства, авиакомпании пытались информировать клиентов о возможных ограничениях. И было понятно, что многие туристы воспринимают это как еще один барьер для свободных путешествий", – сказала Ломидзе.
Она также подчеркнула, что "российские туристы и вся отрасль приветствуют конструктивное решение тайских властей".
Управление гражданской авиации Таиланда ранее объявило о возвращении с 9 по 31 января требования от лиц старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от ковида. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.