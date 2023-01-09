https://ria.ru/20230109/tabachnik-1843598187.html
На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника
На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника - РИА Новости, 09.01.2023
На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника
На Украине арестовано имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника, сообщили в понедельник в Службе безопасности страны. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:02
2023-01-09T11:02
2023-01-09T11:02
в мире
дмитрий табачник
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833557476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_819819b18c1e5cf506817d21b0225f9e.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Украине арестовано имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника, сообщили в понедельник в Службе безопасности страны. "По материалам следователей Службы безопасности наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, которого подозревают в государственной измене. Общая сумма арестованных активов оценивается в более чем 2 миллиона долларов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным СБУ, речь идет в первую очередь о недвижимости, земельных участках и средствах в иностранной валюте. Ранее офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене Табачнику, который занимал пост министра образования и науки с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го. Согласно данным ведомства, Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833557476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db012bb4e1d60333ffaafe2783e851d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий табачник, украина, служба безопасности украины
В мире, Дмитрий Табачник, Украина, Служба безопасности Украины
На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника
СБУ арестовала имущество экс-министра образования Табачника, подозреваемого в госизмене