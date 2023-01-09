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На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника - РИА Новости, 09.01.2023
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На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника
На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника - РИА Новости, 09.01.2023
На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника
На Украине арестовано имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника, сообщили в понедельник в Службе безопасности страны. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:02
2023-01-09T11:02
в мире
дмитрий табачник
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Украине арестовано имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника, сообщили в понедельник в Службе безопасности страны. "По материалам следователей Службы безопасности наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, которого подозревают в государственной измене. Общая сумма арестованных активов оценивается в более чем 2 миллиона долларов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным СБУ, речь идет в первую очередь о недвижимости, земельных участках и средствах в иностранной валюте. Ранее офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене Табачнику, который занимал пост министра образования и науки с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го. Согласно данным ведомства, Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
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в мире, дмитрий табачник, украина, служба безопасности украины
В мире, Дмитрий Табачник, Украина, Служба безопасности Украины
11:02 09.01.2023
 
На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника

СБУ арестовала имущество экс-министра образования Табачника, подозреваемого в госизмене

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк Дмитрий Табачник
 Дмитрий Табачник - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дмитрий Табачник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Украине арестовано имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника, сообщили в понедельник в Службе безопасности страны.
"По материалам следователей Службы безопасности наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, которого подозревают в государственной измене. Общая сумма арестованных активов оценивается в более чем 2 миллиона долларов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным СБУ, речь идет в первую очередь о недвижимости, земельных участках и средствах в иностранной валюте.
Ранее офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене Табачнику, который занимал пост министра образования и науки с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го. Согласно данным ведомства, Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
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