https://ria.ru/20230109/tabachnik-1843598187.html

На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника

На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника - РИА Новости, 09.01.2023

На Украине арестовали имущество экс-министра образования Табачника

На Украине арестовано имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника, сообщили в понедельник в Службе безопасности страны. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:02

2023-01-09T11:02

2023-01-09T11:02

в мире

дмитрий табачник

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833557476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_819819b18c1e5cf506817d21b0225f9e.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На Украине арестовано имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника, сообщили в понедельник в Службе безопасности страны. "По материалам следователей Службы безопасности наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, которого подозревают в государственной измене. Общая сумма арестованных активов оценивается в более чем 2 миллиона долларов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным СБУ, речь идет в первую очередь о недвижимости, земельных участках и средствах в иностранной валюте. Ранее офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении в госизмене Табачнику, который занимал пост министра образования и науки с 11 марта 2010 года до 23 февраля 2014-го. Согласно данным ведомства, Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий табачник, украина, служба безопасности украины