Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия отправила автомобили повышенной проходимости в зону спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/svo-1843754790.html
Ингушетия отправила автомобили повышенной проходимости в зону спецоперации
Ингушетия отправила автомобили повышенной проходимости в зону спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023
Ингушетия отправила автомобили повышенной проходимости в зону спецоперации
Власти Ингушетии отправили семь автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:16
2023-01-09T19:16
специальная военная операция на украине
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843753735_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_867c79f57d67bfc04e65aed78025fa9a.jpg
НАЛЬЧИК, 9 янв – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили семь автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В зону спецоперации в очередной раз направили помощь. На этот раз это семь единиц автотранспорта, они необходимы для наших ребят на передовой", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он отметил, что автомобили повышенной проходимости приобретены на средства Национального фонда развития Ингушетии. "Помогаем нашим бойцам всем необходимым. Закупаем для них дополнительные комплекты экипировки, теплую одежду, необходимые тактические и технические средства, средства связи, продукты питания, средства личной гигиены и множество иных полезных в армии предметов", - подчеркнул глава Ингушетии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843753735_39:0:1176:853_1920x0_80_0_0_2c255979a801397386da0998faf950ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов
Специальная военная операция на Украине, Махмуд-Али Калиматов
19:16 09.01.2023
 
Ингушетия отправила автомобили повышенной проходимости в зону спецоперации

Власти Ингушетии отправили автомобили повышенной проходимости для участников спецоперации

© Фото : пресс-служба главы Республики Ингушетия Автомобили для участников специальной военной операции, закупленные на средства Национального фонда развития Ингушетии
Автомобили для участников специальной военной операции, закупленные на средства Национального фонда развития Ингушетии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : пресс-служба главы Республики Ингушетия
Автомобили для участников специальной военной операции, закупленные на средства Национального фонда развития Ингушетии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 янв – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили семь автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"В зону спецоперации в очередной раз направили помощь. На этот раз это семь единиц автотранспорта, они необходимы для наших ребят на передовой", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что автомобили повышенной проходимости приобретены на средства Национального фонда развития Ингушетии.
"Помогаем нашим бойцам всем необходимым. Закупаем для них дополнительные комплекты экипировки, теплую одежду, необходимые тактические и технические средства, средства связи, продукты питания, средства личной гигиены и множество иных полезных в армии предметов", - подчеркнул глава Ингушетии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала