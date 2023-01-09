https://ria.ru/20230109/svo-1843754790.html

Ингушетия отправила автомобили повышенной проходимости в зону спецоперации

Ингушетия отправила автомобили повышенной проходимости в зону спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023

Ингушетия отправила автомобили повышенной проходимости в зону спецоперации

Власти Ингушетии отправили семь автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:16

2023-01-09T19:16

2023-01-09T19:16

специальная военная операция на украине

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 9 янв – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили семь автомобилей повышенной проходимости для участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В зону спецоперации в очередной раз направили помощь. На этот раз это семь единиц автотранспорта, они необходимы для наших ребят на передовой", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он отметил, что автомобили повышенной проходимости приобретены на средства Национального фонда развития Ингушетии. "Помогаем нашим бойцам всем необходимым. Закупаем для них дополнительные комплекты экипировки, теплую одежду, необходимые тактические и технические средства, средства связи, продукты питания, средства личной гигиены и множество иных полезных в армии предметов", - подчеркнул глава Ингушетии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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махмуд-али калиматов