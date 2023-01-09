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В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/svo-1843742235.html
В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны
В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны - РИА Новости, 09.01.2023
В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны
Саратовский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы участника специальной военной операции, который увез с фронта гранаты и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:27
2023-01-09T18:27
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
россия
пугачев
пятерочка (сеть магазинов)
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САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Саратовский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы участника специальной военной операции, который увез с фронта гранаты и патроны, не сдал их на склад, а затем пришел с "гостинцами" в магазин, сообщила пресс-служба суда. "По результатам рассмотрения дела военный суд пришел к выводу о виновности подсудимого, и за указанные действия военнослужащий Мурсанов был осужден по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 222 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Суд установил, что в сентябре прошлого года Мурсанов в составе батальонной тактической группы одной из воинских частей в ходе передислокации получил приказ вывезти с собой все имеющееся оружие, боеприпасы и взрывные устройства для последующей сдачи на склад. Мужчина подобрал в окопе гранаты Ф-1, РГД-5, два унифицированных взрывателя ручных гранат, 22 патрона калибра 5,45 миллиметра, снаряженных в магазин для автомата Калашникова, и пять патронов калибра 9 миллиметров, которые сложил в свой вещмешок. По данным пресс-службы, по прибытии в расположение воинской части подсудимый гранаты и патроны не сдал, а оставил себе, а затем во время отпуска принес их в квартиру родственницы. Вскоре после этого Мурсанов показал гранаты знакомому, положил их в полиэтиленовый пакет и пошел с ним в магазин "Пятерочка" в городе Пугачев, где его задержали сотрудники вневедомственной охраны. В тот же день правоохранители изъяли в квартире родственницы патроны. Сам Мурсанов в суде полностью признал вину. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230109/delo-1843622621.html
https://ria.ru/20221017/vandalizm-1824688767.html
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происшествия, саратов, россия, пугачев, пятерочка (сеть магазинов)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Россия, Пугачев, Пятерочка (сеть магазинов)
18:27 09.01.2023
 
В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны

В Саратове дали срок участнику спецоперации, который увез с фронта гранаты и патроны

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Саратовский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы участника специальной военной операции, который увез с фронта гранаты и патроны, не сдал их на склад, а затем пришел с "гостинцами" в магазин, сообщила пресс-служба суда.
"По результатам рассмотрения дела военный суд пришел к выводу о виновности подсудимого, и за указанные действия военнослужащий Мурсанов был осужден по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 222 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
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Суд установил, что в сентябре прошлого года Мурсанов в составе батальонной тактической группы одной из воинских частей в ходе передислокации получил приказ вывезти с собой все имеющееся оружие, боеприпасы и взрывные устройства для последующей сдачи на склад.
Мужчина подобрал в окопе гранаты Ф-1, РГД-5, два унифицированных взрывателя ручных гранат, 22 патрона калибра 5,45 миллиметра, снаряженных в магазин для автомата Калашникова, и пять патронов калибра 9 миллиметров, которые сложил в свой вещмешок.
По данным пресс-службы, по прибытии в расположение воинской части подсудимый гранаты и патроны не сдал, а оставил себе, а затем во время отпуска принес их в квартиру родственницы. Вскоре после этого Мурсанов показал гранаты знакомому, положил их в полиэтиленовый пакет и пошел с ним в магазин "Пятерочка" в городе Пугачев, где его задержали сотрудники вневедомственной охраны.
В тот же день правоохранители изъяли в квартире родственницы патроны. Сам Мурсанов в суде полностью признал вину. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовРоссияПугачевПятерочка (сеть магазинов)
 
 
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