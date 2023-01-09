В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны
В Саратове дали срок участнику спецоперации, который увез с фронта гранаты и патроны
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Саратовский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы участника специальной военной операции, который увез с фронта гранаты и патроны, не сдал их на склад, а затем пришел с "гостинцами" в магазин, сообщила пресс-служба суда.
"По результатам рассмотрения дела военный суд пришел к выводу о виновности подсудимого, и за указанные действия военнослужащий Мурсанов был осужден по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 222 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
Суд установил, что в сентябре прошлого года Мурсанов в составе батальонной тактической группы одной из воинских частей в ходе передислокации получил приказ вывезти с собой все имеющееся оружие, боеприпасы и взрывные устройства для последующей сдачи на склад.
Мужчина подобрал в окопе гранаты Ф-1, РГД-5, два унифицированных взрывателя ручных гранат, 22 патрона калибра 5,45 миллиметра, снаряженных в магазин для автомата Калашникова, и пять патронов калибра 9 миллиметров, которые сложил в свой вещмешок.
По данным пресс-службы, по прибытии в расположение воинской части подсудимый гранаты и патроны не сдал, а оставил себе, а затем во время отпуска принес их в квартиру родственницы. Вскоре после этого Мурсанов показал гранаты знакомому, положил их в полиэтиленовый пакет и пошел с ним в магазин "Пятерочка" в городе Пугачев, где его задержали сотрудники вневедомственной охраны.
В тот же день правоохранители изъяли в квартире родственницы патроны. Сам Мурсанов в суде полностью признал вину. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.