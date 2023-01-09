https://ria.ru/20230109/svo-1843742235.html

В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны

В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны - РИА Новости, 09.01.2023

В Саратове дали срок участнику СВО, увезшему с фронта гранаты и патроны

Саратовский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы участника специальной военной операции, который увез с фронта гранаты и... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:27

2023-01-09T18:27

2023-01-09T18:27

специальная военная операция на украине

происшествия

саратов

россия

пугачев

пятерочка (сеть магазинов)

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САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Саратовский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы участника специальной военной операции, который увез с фронта гранаты и патроны, не сдал их на склад, а затем пришел с "гостинцами" в магазин, сообщила пресс-служба суда. "По результатам рассмотрения дела военный суд пришел к выводу о виновности подсудимого, и за указанные действия военнослужащий Мурсанов был осужден по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 222 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Суд установил, что в сентябре прошлого года Мурсанов в составе батальонной тактической группы одной из воинских частей в ходе передислокации получил приказ вывезти с собой все имеющееся оружие, боеприпасы и взрывные устройства для последующей сдачи на склад. Мужчина подобрал в окопе гранаты Ф-1, РГД-5, два унифицированных взрывателя ручных гранат, 22 патрона калибра 5,45 миллиметра, снаряженных в магазин для автомата Калашникова, и пять патронов калибра 9 миллиметров, которые сложил в свой вещмешок. По данным пресс-службы, по прибытии в расположение воинской части подсудимый гранаты и патроны не сдал, а оставил себе, а затем во время отпуска принес их в квартиру родственницы. Вскоре после этого Мурсанов показал гранаты знакомому, положил их в полиэтиленовый пакет и пошел с ним в магазин "Пятерочка" в городе Пугачев, где его задержали сотрудники вневедомственной охраны. В тот же день правоохранители изъяли в квартире родственницы патроны. Сам Мурсанов в суде полностью признал вину. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230109/delo-1843622621.html

https://ria.ru/20221017/vandalizm-1824688767.html

саратов

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пугачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, саратов, россия, пугачев, пятерочка (сеть магазинов)