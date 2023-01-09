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В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку - РИА Новости, 09.01.2023
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В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку
В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку - РИА Новости, 09.01.2023
В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку
Мужчине, который жестоко избил и изнасиловал 9-летнюю девочку в поселке Новоомский Омской области, грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:43
2023-01-09T15:43
происшествия
россия
омская область
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ОМСК, 9 янв - РИА Новости. Мужчине, который жестоко избил и изнасиловал 9-летнюю девочку в поселке Новоомский Омской области, грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Преступление произошло днем 28 августа 2022 года. По версии следствия, 46-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкие преступления, недавно освободившийся из колонии мужчина встретил на территории поселка Новоомский незнакомую 9-летнюю девочку. Он обманом, обещая ей сладости, завлек ребенка на безлюдный пустырь вдали от домов. "Угрожая убийством, (он) жестоко избил потерпевшую и совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого злоумышленник скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее увидел и отвез в больницу местный житель. Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, обвиняемый, находившийся под административным надзором, через сутки был задержан в городе Омске", - сообщили в ведомстве. Как сообщили в областном минздраве, у девочки были выбиты все зубы, были и другие тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью, с угрозой убийством, в отношении лица, находившегося в беспомощном состоянии, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Мужчину арестовали. В ходе следствия он полностью признал вину. "В настоящее время расследование завершено, рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в суд. Уголовным кодексом РФ за данные преступления предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20221227/gretsiya-1841652757.html
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происшествия, россия, омская область
Происшествия, Россия, Омская область
15:43 09.01.2023
 
В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку

Омичу, избившему и изнасиловавшему девятилетнюю девочку, грозит пожизненное заключение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 9 янв - РИА Новости. Мужчине, который жестоко избил и изнасиловал 9-летнюю девочку в поселке Новоомский Омской области, грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Преступление произошло днем 28 августа 2022 года. По версии следствия, 46-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкие преступления, недавно освободившийся из колонии мужчина встретил на территории поселка Новоомский незнакомую 9-летнюю девочку. Он обманом, обещая ей сладости, завлек ребенка на безлюдный пустырь вдали от домов.
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"Угрожая убийством, (он) жестоко избил потерпевшую и совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого злоумышленник скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее увидел и отвез в больницу местный житель. Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, обвиняемый, находившийся под административным надзором, через сутки был задержан в городе Омске", - сообщили в ведомстве.
Как сообщили в областном минздраве, у девочки были выбиты все зубы, были и другие тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью, с угрозой убийством, в отношении лица, находившегося в беспомощном состоянии, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Мужчину арестовали. В ходе следствия он полностью признал вину.
"В настоящее время расследование завершено, рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в суд. Уголовным кодексом РФ за данные преступления предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.
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