https://ria.ru/20230109/sud-1843687123.html

В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку

В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку - РИА Новости, 09.01.2023

В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку

Мужчине, который жестоко избил и изнасиловал 9-летнюю девочку в поселке Новоомский Омской области, грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:43

2023-01-09T15:43

2023-01-09T15:43

происшествия

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омская область

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ОМСК, 9 янв - РИА Новости. Мужчине, который жестоко избил и изнасиловал 9-летнюю девочку в поселке Новоомский Омской области, грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Преступление произошло днем 28 августа 2022 года. По версии следствия, 46-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкие преступления, недавно освободившийся из колонии мужчина встретил на территории поселка Новоомский незнакомую 9-летнюю девочку. Он обманом, обещая ей сладости, завлек ребенка на безлюдный пустырь вдали от домов. "Угрожая убийством, (он) жестоко избил потерпевшую и совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого злоумышленник скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее увидел и отвез в больницу местный житель. Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, обвиняемый, находившийся под административным надзором, через сутки был задержан в городе Омске", - сообщили в ведомстве. Как сообщили в областном минздраве, у девочки были выбиты все зубы, были и другие тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью, с угрозой убийством, в отношении лица, находившегося в беспомощном состоянии, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Мужчину арестовали. В ходе следствия он полностью признал вину. "В настоящее время расследование завершено, рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в суд. Уголовным кодексом РФ за данные преступления предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20221227/gretsiya-1841652757.html

https://ria.ru/20221227/iznasilovanie-1841732999.html

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происшествия, россия, омская область