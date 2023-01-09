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США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/stravlivanie-1843636129.html
США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев
США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023
США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев
США затеяли ситуацию с Украиной для того, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:02
2023-01-09T13:02
специальная военная операция на украине
сша
украина
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США затеяли ситуацию с Украиной для того, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". "Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты", - добавил он.
https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html
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сша, украина, николай патрушев, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Николай Патрушев, Россия
13:02 09.01.2023
 
США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США затеяли ситуацию с Украиной для того, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаНиколай ПатрушевРоссия
 
 
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