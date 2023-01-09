https://ria.ru/20230109/stravlivanie-1843636129.html

США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев

США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.01.2023

США на Украине отрабатывают технологии стравливания народа, заявил Патрушев

США затеяли ситуацию с Украиной для того, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:02

2023-01-09T13:02

2023-01-09T13:02

специальная военная операция на украине

сша

украина

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США затеяли ситуацию с Украиной для того, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". "Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты", - добавил он.

https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html

сша

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, украина, николай патрушев, россия