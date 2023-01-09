https://ria.ru/20230109/stok-1843576818.html

В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод

В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод - РИА Новости, 09.01.2023

В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод

Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:22

2023-01-09T09:22

2023-01-09T10:23

кемеровская область

новокузнецк

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод, сообщает пресс-служба правительства региона. "Созданная кузбасскими разработчиками очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислород. В результате вода приобретает электростатические свойства и растворенные в ней металлы, минералы, нефтепродукты, а также органические вещества переходят в нерастворимые соединения, которые собирает специальный сорбент и задерживает система фильтров", - говорится в сообщении. "Внедрение новых технологий в этом направлении - важный фактор сохранения и поддержки экологического баланса. Разработка новокузнецких ученых успешно прошла испытания на нескольких объектах: в локомотивном депо в Топках, на разрезе в Гурьевском округе и бассейне "Запсибовец" в Новокузнецке. Положительные оценки экспертов позволят тиражировать технологию как на промышленные предприятия региона, так и в коммунальной системе муниципалитетов, на социальных и спортивных объектах", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что оборудование также можно использовать для обработки центрального водоснабжения, бассейнов, прудов и скважин. Сейчас кузбасские инженеры работают над усовершенствованием установок под конкретные задачи и полной автоматизацией станций. В отличие от существующих очистных сооружений новые станции "Изот" компактны. Кроме того, технология более экологична, так как в процессе очистки не используются химические реагенты. "Атомарный кислород, являясь сильнейшим окислителем, более чем в 300 раз эффективнее хлорной извести, которая повсеместно используется для дезинфекции воды. Одно из главных преимуществ нового оборудования - автоматическая регулировка производительности станции при изменении потока и уровня загрязнения очищаемой воды. Это значительно сокращает энергопотребление, что решает проблему классических установок с большой энергоемкостью и соответственно высокой себестоимостью очистки воды", - уточняется в релизе. Отмечается, что возможность многократного использования сорбентов и фильтров также упрощает и удешевляет обслуживание, одновременно решая проблему "с утилизацией сорбированной массы и осадка". Технология, разработанная новокузнецким предприятием "Изот", успешно прошла экспертизу в "Сколково", компания получила статус резидента и вошла в кластер "Энерготех", что позволяет для дальнейшего развития пользоваться всеми возможностями инновационного центра - налоговыми и таможенными льготами, грантовыми и менторскими программами, а также другими мерами поддержки.

https://ria.ru/20230104/tsivilev-1843003533.html

https://ria.ru/20221229/oborudovanie-1842091246.html

кемеровская область

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, новокузнецк, сергей цивилев