09:22 09.01.2023 (обновлено: 10:23 09.01.2023)
В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод
© Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаОчистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
© Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Очистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Созданная кузбасскими разработчиками очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислород. В результате вода приобретает электростатические свойства и растворенные в ней металлы, минералы, нефтепродукты, а также органические вещества переходят в нерастворимые соединения, которые собирает специальный сорбент и задерживает система фильтров", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаНовокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод
1 из 2
Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаОчистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
2 из 2
Очистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
© Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 2
Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 2
Очистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
© Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
"Внедрение новых технологий в этом направлении - важный фактор сохранения и поддержки экологического баланса. Разработка новокузнецких ученых успешно прошла испытания на нескольких объектах: в локомотивном депо в Топках, на разрезе в Гурьевском округе и бассейне "Запсибовец" в Новокузнецке. Положительные оценки экспертов позволят тиражировать технологию как на промышленные предприятия региона, так и в коммунальной системе муниципалитетов, на социальных и спортивных объектах", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что оборудование также можно использовать для обработки центрального водоснабжения, бассейнов, прудов и скважин. Сейчас кузбасские инженеры работают над усовершенствованием установок под конкретные задачи и полной автоматизацией станций. В отличие от существующих очистных сооружений новые станции "Изот" компактны. Кроме того, технология более экологична, так как в процессе очистки не используются химические реагенты.
4 января, 06:10Глава Кузбасса объявил 2023-й Годом детей
"Атомарный кислород, являясь сильнейшим окислителем, более чем в 300 раз эффективнее хлорной извести, которая повсеместно используется для дезинфекции воды. Одно из главных преимуществ нового оборудования - автоматическая регулировка производительности станции при изменении потока и уровня загрязнения очищаемой воды. Это значительно сокращает энергопотребление, что решает проблему классических установок с большой энергоемкостью и соответственно высокой себестоимостью очистки воды", - уточняется в релизе.
Отмечается, что возможность многократного использования сорбентов и фильтров также упрощает и удешевляет обслуживание, одновременно решая проблему "с утилизацией сорбированной массы и осадка".
Технология, разработанная новокузнецким предприятием "Изот", успешно прошла экспертизу в "Сколково", компания получила статус резидента и вошла в кластер "Энерготех", что позволяет для дальнейшего развития пользоваться всеми возможностями инновационного центра - налоговыми и таможенными льготами, грантовыми и менторскими программами, а также другими мерами поддержки.
29 декабря 2022, 08:38Цивилев: в медучреждения Кузбасса поступило 1309 единиц оборудования