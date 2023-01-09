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В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод - РИА Новости, 09.01.2023
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В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод
В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод - РИА Новости, 09.01.2023
В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод
Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:22
2023-01-09T10:23
кемеровская область
новокузнецк
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод, сообщает пресс-служба правительства региона. "Созданная кузбасскими разработчиками очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислород. В результате вода приобретает электростатические свойства и растворенные в ней металлы, минералы, нефтепродукты, а также органические вещества переходят в нерастворимые соединения, которые собирает специальный сорбент и задерживает система фильтров", - говорится в сообщении. "Внедрение новых технологий в этом направлении - важный фактор сохранения и поддержки экологического баланса. Разработка новокузнецких ученых успешно прошла испытания на нескольких объектах: в локомотивном депо в Топках, на разрезе в Гурьевском округе и бассейне "Запсибовец" в Новокузнецке. Положительные оценки экспертов позволят тиражировать технологию как на промышленные предприятия региона, так и в коммунальной системе муниципалитетов, на социальных и спортивных объектах", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что оборудование также можно использовать для обработки центрального водоснабжения, бассейнов, прудов и скважин. Сейчас кузбасские инженеры работают над усовершенствованием установок под конкретные задачи и полной автоматизацией станций. В отличие от существующих очистных сооружений новые станции "Изот" компактны. Кроме того, технология более экологична, так как в процессе очистки не используются химические реагенты. "Атомарный кислород, являясь сильнейшим окислителем, более чем в 300 раз эффективнее хлорной извести, которая повсеместно используется для дезинфекции воды. Одно из главных преимуществ нового оборудования - автоматическая регулировка производительности станции при изменении потока и уровня загрязнения очищаемой воды. Это значительно сокращает энергопотребление, что решает проблему классических установок с большой энергоемкостью и соответственно высокой себестоимостью очистки воды", - уточняется в релизе. Отмечается, что возможность многократного использования сорбентов и фильтров также упрощает и удешевляет обслуживание, одновременно решая проблему "с утилизацией сорбированной массы и осадка". Технология, разработанная новокузнецким предприятием "Изот", успешно прошла экспертизу в "Сколково", компания получила статус резидента и вошла в кластер "Энерготех", что позволяет для дальнейшего развития пользоваться всеми возможностями инновационного центра - налоговыми и таможенными льготами, грантовыми и менторскими программами, а также другими мерами поддержки.
https://ria.ru/20230104/tsivilev-1843003533.html
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кемеровская область
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кемеровская область, новокузнецк, сергей цивилев
Кемеровская область, Новокузнецк, Сергей Цивилев
09:22 09.01.2023 (обновлено: 10:23 09.01.2023)
 

В Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод

© Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаОчистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
Очистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
© Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Очистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Созданная кузбасскими разработчиками очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислород. В результате вода приобретает электростатические свойства и растворенные в ней металлы, минералы, нефтепродукты, а также органические вещества переходят в нерастворимые соединения, которые собирает специальный сорбент и задерживает система фильтров", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаНовокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод
Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод
1 из 2
Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаОчистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
Очистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
2 из 2
Очистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
© Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 2
Новокузнецкие ученые разработали передовую технологию очистки сточных вод
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 2
Очистная установка, разработанная новокузнецкими учеными
© Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
"Внедрение новых технологий в этом направлении - важный фактор сохранения и поддержки экологического баланса. Разработка новокузнецких ученых успешно прошла испытания на нескольких объектах: в локомотивном депо в Топках, на разрезе в Гурьевском округе и бассейне "Запсибовец" в Новокузнецке. Положительные оценки экспертов позволят тиражировать технологию как на промышленные предприятия региона, так и в коммунальной системе муниципалитетов, на социальных и спортивных объектах", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что оборудование также можно использовать для обработки центрального водоснабжения, бассейнов, прудов и скважин. Сейчас кузбасские инженеры работают над усовершенствованием установок под конкретные задачи и полной автоматизацией станций. В отличие от существующих очистных сооружений новые станции "Изот" компактны. Кроме того, технология более экологична, так как в процессе очистки не используются химические реагенты.
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"Атомарный кислород, являясь сильнейшим окислителем, более чем в 300 раз эффективнее хлорной извести, которая повсеместно используется для дезинфекции воды. Одно из главных преимуществ нового оборудования - автоматическая регулировка производительности станции при изменении потока и уровня загрязнения очищаемой воды. Это значительно сокращает энергопотребление, что решает проблему классических установок с большой энергоемкостью и соответственно высокой себестоимостью очистки воды", - уточняется в релизе.
Отмечается, что возможность многократного использования сорбентов и фильтров также упрощает и удешевляет обслуживание, одновременно решая проблему "с утилизацией сорбированной массы и осадка".
Технология, разработанная новокузнецким предприятием "Изот", успешно прошла экспертизу в "Сколково", компания получила статус резидента и вошла в кластер "Энерготех", что позволяет для дальнейшего развития пользоваться всеми возможностями инновационного центра - налоговыми и таможенными льготами, грантовыми и менторскими программами, а также другими мерами поддержки.
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