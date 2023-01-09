https://ria.ru/20230109/stambul-1843689853.html

Стамбулу грозят перебои с водой из-за аномально теплой зимы

Стамбулу грозят перебои с водой из-за аномально теплой зимы - РИА Новости, 09.01.2023

Стамбулу грозят перебои с водой из-за аномально теплой зимы

Отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:50

2023-01-09T15:50

2023-01-09T15:51

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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды потребителям. "Снабжающие Стамбул водохранилища заполнены на 33,3% от нормы. В случае, если осадков не будет вообще, то резервов воды хватит на три с половиной месяца", - цитирует министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришджи телеканал TRT. В Анкаре и Измире запасов питьевой воды хватит на соответственно шесть и семь месяцев, отметил министр. Декабрь 2022 года оказался в Турции самым жарким за 52 года наблюдений, заявил ранее министр окружающей среды и климатических изменений Мурат Курум. Уже несколько недель в городе не было длительных ливней. По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (ISKI), в день город в среднем потребляет порядка 3 миллионов кубометров воды. По его же информации, водохранилища заполнены на 31.85%. Это самый низкий показатель за последние десять лет, если не учитывать 2021 год, когда уровень заполненности снижался ниже отметки в 20%. Директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ заявил каналу TRT, что Стамбулу грозят отключения подачи воды, если в ближайшие дни на город не обрушатся традиционные для января ливни или снегопад. Курназ призвал жителей города экономить воду.

https://ria.ru/20230108/rebenok-1843540859.html

https://ria.ru/20230106/voda-1843288379.html

стамбул

анкара (провинция)

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в мире, жкх, стамбул, анкара (провинция), измир, турция