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Стамбулу грозят перебои с водой из-за аномально теплой зимы - РИА Новости, 09.01.2023
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Стамбулу грозят перебои с водой из-за аномально теплой зимы
Стамбулу грозят перебои с водой из-за аномально теплой зимы - РИА Новости, 09.01.2023
Стамбулу грозят перебои с водой из-за аномально теплой зимы
Отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:50
2023-01-09T15:51
в мире
жкх
стамбул
анкара (провинция)
измир
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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды потребителям. "Снабжающие Стамбул водохранилища заполнены на 33,3% от нормы. В случае, если осадков не будет вообще, то резервов воды хватит на три с половиной месяца", - цитирует министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришджи телеканал TRT. В Анкаре и Измире запасов питьевой воды хватит на соответственно шесть и семь месяцев, отметил министр. Декабрь 2022 года оказался в Турции самым жарким за 52 года наблюдений, заявил ранее министр окружающей среды и климатических изменений Мурат Курум. Уже несколько недель в городе не было длительных ливней. По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (ISKI), в день город в среднем потребляет порядка 3 миллионов кубометров воды. По его же информации, водохранилища заполнены на 31.85%. Это самый низкий показатель за последние десять лет, если не учитывать 2021 год, когда уровень заполненности снижался ниже отметки в 20%. Директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ заявил каналу TRT, что Стамбулу грозят отключения подачи воды, если в ближайшие дни на город не обрушатся традиционные для января ливни или снегопад. Курназ призвал жителей города экономить воду.
https://ria.ru/20230108/rebenok-1843540859.html
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стамбул
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в мире, жкх, стамбул, анкара (провинция), измир, турция
В мире, ЖКХ, Стамбул, Анкара (провинция), Измир, Турция
15:50 09.01.2023 (обновлено: 15:51 09.01.2023)
 
Стамбулу грозят перебои с водой из-за аномально теплой зимы

Глава Минсельхоза Турции Киришджи предупредил о возможных перебоях с водой в Стамбуле

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды потребителям.
"Снабжающие Стамбул водохранилища заполнены на 33,3% от нормы. В случае, если осадков не будет вообще, то резервов воды хватит на три с половиной месяца", - цитирует министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришджи телеканал TRT.
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В Анкаре и Измире запасов питьевой воды хватит на соответственно шесть и семь месяцев, отметил министр.
Декабрь 2022 года оказался в Турции самым жарким за 52 года наблюдений, заявил ранее министр окружающей среды и климатических изменений Мурат Курум. Уже несколько недель в городе не было длительных ливней.
По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (ISKI), в день город в среднем потребляет порядка 3 миллионов кубометров воды. По его же информации, водохранилища заполнены на 31.85%. Это самый низкий показатель за последние десять лет, если не учитывать 2021 год, когда уровень заполненности снижался ниже отметки в 20%.
Директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ заявил каналу TRT, что Стамбулу грозят отключения подачи воды, если в ближайшие дни на город не обрушатся традиционные для января ливни или снегопад. Курназ призвал жителей города экономить воду.
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