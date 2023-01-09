https://ria.ru/20230109/sputnik-1843563999.html
Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23"
Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23" - РИА Новости, 09.01.2023
Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23"
Китай в понедельник успешно осуществил первый космический запуск 2023 года, выведя на орбиту исследовательский спутник "Шицзянь-23" при помощи ракеты-носителя... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:27
2023-01-09T06:27
2023-01-09T06:27
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай в понедельник успешно осуществил первый космический запуск 2023 года, выведя на орбиту исследовательский спутник "Шицзянь-23" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7А", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Пуск состоялся в 6.00 по местному времени (1.00 мск) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту. Выведенный на орбиту аппарат в основном предназначен для проведения научных экспериментов и технической проверки. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 459 миссия.
https://ria.ru/20230109/tayvan-1843562726.html
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в мире, китай, хайнань
Наука, В мире, Китай, Хайнань
Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23"
CASC: Китай успешно вывел на орбиту исследовательский спутник "Шицзянь-23"