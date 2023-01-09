https://ria.ru/20230109/sputnik-1843563999.html

Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23"

Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23" - РИА Новости, 09.01.2023

Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23"

Китай в понедельник успешно осуществил первый космический запуск 2023 года, выведя на орбиту исследовательский спутник "Шицзянь-23" при помощи ракеты-носителя... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:27

2023-01-09T06:27

2023-01-09T06:27

наука

в мире

китай

хайнань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148214/49/1482144923_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_2e4618a9ad0cb98c057c54f40b416be0.jpg

ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай в понедельник успешно осуществил первый космический запуск 2023 года, выведя на орбиту исследовательский спутник "Шицзянь-23" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7А", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Пуск состоялся в 6.00 по местному времени (1.00 мск) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту. Выведенный на орбиту аппарат в основном предназначен для проведения научных экспериментов и технической проверки. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 459 миссия.

https://ria.ru/20230109/tayvan-1843562726.html

китай

хайнань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, хайнань