https://ria.ru/20230109/spetsoperatsiya-1843573818.html

Российские минометчики рассказали о ситуации на Запорожском направлении

Российские минометчики рассказали о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.01.2023

Российские минометчики рассказали о ситуации на Запорожском направлении

Минометные расчеты Вооруженных сил России на запорожском направлении находятся в постоянной боевой готовности для прикрытия передовых позиций, передает... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:50

2023-01-09T08:50

2023-01-09T09:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Минометные расчеты Вооруженных сил России на запорожском направлении находятся в постоянной боевой готовности для прикрытия передовых позиций, передает корреспондент РИА Новости. "Минометные расчеты находятся в постоянной боевой готовности. Мы прикрываем наши передовые позиции. Как только появляется движение противника и возникает угроза нашим соединениям мы сразу открываем огонь", - сказал агентству командир одного из подразделений ВС РФ. "Сейчас замечено движение противника. Цели получены. Будем открывать огонь", - описал он алгоритм действий.

https://ria.ru/20230109/podkreplenie-1843560906.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа минометных расчетов на Запорожском направлении Минометные расчеты ВС РФ на Запорожском направлении находятся в постоянной готовности для прикрытия передовых позиций. 2023-01-09T08:50 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность