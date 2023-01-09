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Российские минометчики рассказали о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/spetsoperatsiya-1843573818.html
Российские минометчики рассказали о ситуации на Запорожском направлении
Российские минометчики рассказали о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.01.2023
Российские минометчики рассказали о ситуации на Запорожском направлении
Минометные расчеты Вооруженных сил России на запорожском направлении находятся в постоянной боевой готовности для прикрытия передовых позиций, передает... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:50
2023-01-09T09:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Минометные расчеты Вооруженных сил России на запорожском направлении находятся в постоянной боевой готовности для прикрытия передовых позиций, передает корреспондент РИА Новости. "Минометные расчеты находятся в постоянной боевой готовности. Мы прикрываем наши передовые позиции. Как только появляется движение противника и возникает угроза нашим соединениям мы сразу открываем огонь", - сказал агентству командир одного из подразделений ВС РФ. "Сейчас замечено движение противника. Цели получены. Будем открывать огонь", - описал он алгоритм действий.
https://ria.ru/20230109/podkreplenie-1843560906.html
РИА Новости
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа минометных расчетов на Запорожском направлении
Минометные расчеты ВС РФ на Запорожском направлении находятся в постоянной готовности для прикрытия передовых позиций.
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
08:50 09.01.2023 (обновлено: 09:29 09.01.2023)
 
Российские минометчики рассказали о ситуации на Запорожском направлении

Российские минометные расчеты на Запорожском направлении готовы прикрыть передовые позиции

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Минометные расчеты Вооруженных сил России на запорожском направлении находятся в постоянной боевой готовности для прикрытия передовых позиций, передает корреспондент РИА Новости.
"Минометные расчеты находятся в постоянной боевой готовности. Мы прикрываем наши передовые позиции. Как только появляется движение противника и возникает угроза нашим соединениям мы сразу открываем огонь", - сказал агентству командир одного из подразделений ВС РФ.
"Сейчас замечено движение противника. Цели получены. Будем открывать огонь", - описал он алгоритм действий.
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Вчера, 05:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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