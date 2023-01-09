https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843766002.html

Швеция и США намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Швеция и США намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны - РИА Новости, 09.01.2023

Швеция и США намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Швеция и Соединенные Штаты Америки начали переговоры по соглашению о расширении сотрудничества в области обороны, сообщило шведское правительство в понедельник. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:30

2023-01-09T20:30

2023-01-09T20:30

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ЦЮРИХ, 9 янв - РИА Новости. Швеция и Соединенные Штаты Америки начали переговоры по соглашению о расширении сотрудничества в области обороны, сообщило шведское правительство в понедельник. "Переговоры касаются так называемого Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA), которое обеспечит основу для продолжения сотрудничества в области обороны, регулируя правовые условия присутствия американских войск в Швеции. Соединенные Штаты заключили аналогичные соглашения с несколькими другими странами-партнерами. DCA открывает путь для еще более тесного сотрудничества с США как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО", - говорится в заявлении шведских властей. Отмечается, что соглашение позволит регулировать условия деятельности американских войск на территории Швеции. Речь идет о таких вопросах, как правовой статус военнослужащих США, доступ на территорию военных баз, налогообложении и пошлинах. Как сообщили в правительстве Швеции, документ также создаст условия для американской военной поддержки, если того потребует ситуация в области безопасности. Реализация соглашения потребует внесения поправок в конституцию королевства, которые должны быть одобрены парламентом страны.

https://ria.ru/20230109/prizyvniki-1843649860.html

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в мире, швеция, сша, нато