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Швеция и США намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны - РИА Новости, 09.01.2023
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Швеция и США намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Швеция и США намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны - РИА Новости, 09.01.2023
Швеция и США намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Швеция и Соединенные Штаты Америки начали переговоры по соглашению о расширении сотрудничества в области обороны, сообщило шведское правительство в понедельник. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T20:30
2023-01-09T20:30
в мире
швеция
сша
нато
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ЦЮРИХ, 9 янв - РИА Новости. Швеция и Соединенные Штаты Америки начали переговоры по соглашению о расширении сотрудничества в области обороны, сообщило шведское правительство в понедельник. "Переговоры касаются так называемого Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA), которое обеспечит основу для продолжения сотрудничества в области обороны, регулируя правовые условия присутствия американских войск в Швеции. Соединенные Штаты заключили аналогичные соглашения с несколькими другими странами-партнерами. DCA открывает путь для еще более тесного сотрудничества с США как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО", - говорится в заявлении шведских властей. Отмечается, что соглашение позволит регулировать условия деятельности американских войск на территории Швеции. Речь идет о таких вопросах, как правовой статус военнослужащих США, доступ на территорию военных баз, налогообложении и пошлинах. Как сообщили в правительстве Швеции, документ также создаст условия для американской военной поддержки, если того потребует ситуация в области безопасности. Реализация соглашения потребует внесения поправок в конституцию королевства, которые должны быть одобрены парламентом страны.
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в мире, швеция, сша, нато
В мире, Швеция, США, НАТО
20:30 09.01.2023
 
Швеция и США намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Швеция и США начали переговоры по соглашению о расширении сотрудничества в сфере обороны

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 9 янв - РИА Новости. Швеция и Соединенные Штаты Америки начали переговоры по соглашению о расширении сотрудничества в области обороны, сообщило шведское правительство в понедельник.
"Переговоры касаются так называемого Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA), которое обеспечит основу для продолжения сотрудничества в области обороны, регулируя правовые условия присутствия американских войск в Швеции. Соединенные Штаты заключили аналогичные соглашения с несколькими другими странами-партнерами. DCA открывает путь для еще более тесного сотрудничества с США как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО", - говорится в заявлении шведских властей.
Отмечается, что соглашение позволит регулировать условия деятельности американских войск на территории Швеции. Речь идет о таких вопросах, как правовой статус военнослужащих США, доступ на территорию военных баз, налогообложении и пошлинах.
Как сообщили в правительстве Швеции, документ также создаст условия для американской военной поддержки, если того потребует ситуация в области безопасности. Реализация соглашения потребует внесения поправок в конституцию королевства, которые должны быть одобрены парламентом страны.
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