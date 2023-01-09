https://ria.ru/20230109/soledar-1843718488.html

В районе Соледара пропали двое британцев

В районе Соледара пропали двое британцев - РИА Новости, 09.01.2023

В районе Соледара пропали двое британцев

Двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, сообщили в понедельник в Нацполиции Украины. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:05

2023-01-09T17:05

2023-01-09T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

соледар

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, сообщили в понедельник в Нацполиции Украины. "Полиция разыскивает двух волонтеров, пропавших вблизи Соледара. Седьмого января около 17.15 (18.15 мск) в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась", - говорится в сообщении Нацполиции в социальной сети. По информации правоохранителей, заведено уголовное дело по статье "пропавшие без вести". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил ранее РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.

https://ria.ru/20230109/soledar-1843608690.html

великобритания

соледар

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, соледар, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр