https://ria.ru/20230109/soledar-1843718488.html
В районе Соледара пропали двое британцев
В районе Соледара пропали двое британцев - РИА Новости, 09.01.2023
В районе Соледара пропали двое британцев
Двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, сообщили в понедельник в Нацполиции Украины. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:05
2023-01-09T17:05
2023-01-09T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
соледар
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Двое граждан Великобритании пропали без вести около Соледара в Донбассе, где идут боестолкновения, сообщили в понедельник в Нацполиции Украины. "Полиция разыскивает двух волонтеров, пропавших вблизи Соледара. Седьмого января около 17.15 (18.15 мск) в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась", - говорится в сообщении Нацполиции в социальной сети. По информации правоохранителей, заведено уголовное дело по статье "пропавшие без вести". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил ранее РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.
https://ria.ru/20230109/soledar-1843608690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:05 09.01.2023 (обновлено: 17:06 09.01.2023)
В районе Соледара пропали двое британцев
Национальная полиция Украины сообщила о пропаже без вести под Соледаром двоих британцев