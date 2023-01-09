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Украинские войска под Соледаром оказывают сопротивление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/soledar-1843661289.html
Украинские войска под Соледаром оказывают сопротивление, заявили в ЛНР
Украинские войска под Соледаром оказывают сопротивление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские войска под Соледаром оказывают сопротивление, заявили в ЛНР
Группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром, а сообщения СМИ об отступлении противника не соответствуют... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:25
2023-01-09T14:25
специальная военная операция на украине
виталий киселев
иван филипоненко
луганская народная республика
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром, а сообщения СМИ об отступлении противника не соответствуют действительности, заявил РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. "Недавнее якобы мое заявление про отступление ВСУ под Соледаром - это домысел журналистов. ВСУ оказывают жесткое сопротивление и отступают только там, где их с боями штурмуют подразделения ЧВК "Вагнер", - сказал полковник. "Именно штурмуют и вышибают, по-другому сегодня это не назвать", - подчеркнул он. Что касается самого Соледара, то из местной городской застройки, как сообщил ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные действительно массово отступают, причем втайне от польских наемников. Ранее в понедельник штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/prigozhin-1843640513.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/soledar-1843632585.html
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виталий киселев, иван филипоненко, луганская народная республика, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Виталий Киселев, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:25 09.01.2023
 
Украинские войска под Соледаром оказывают сопротивление, заявили в ЛНР

Полковник полиции ЛНР Киселев: ВСУ под Соледаром оказывают жесткое сопротивление

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром, а сообщения СМИ об отступлении противника не соответствуют действительности, заявил РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
"Недавнее якобы мое заявление про отступление ВСУ под Соледаром - это домысел журналистов. ВСУ оказывают жесткое сопротивление и отступают только там, где их с боями штурмуют подразделения ЧВК "Вагнер", - сказал полковник.
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"Именно штурмуют и вышибают, по-другому сегодня это не назвать", - подчеркнул он.
Что касается самого Соледара, то из местной городской застройки, как сообщил ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные действительно массово отступают, причем втайне от польских наемников.
Ранее в понедельник штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
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Специальная военная операция на УкраинеВиталий КиселевИван ФилипоненкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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