https://ria.ru/20230109/soledar-1843625952.html

Киев лжет военным о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР

Киев лжет военным о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023

Киев лжет военным о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР

Киевские власти, заявляя о скором подкреплении в Соледаре и плановой ротации, пытаются ввести в заблуждение оставшихся в городе своих военнослужащих, считает... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:22

2023-01-09T12:22

2023-01-09T12:22

специальная военная операция на украине

иван филипоненко

безопасность

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Киевские власти, заявляя о скором подкреплении в Соледаре и плановой ротации, пытаются ввести в заблуждение оставшихся в городе своих военнослужащих, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Ранее в понедельник штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара. По словам Филипоненко, командование 61-й отдельной механизированной бригады дало приказ покинуть город, причем вывод войск планировалось провести "максимально скрытно". "Это не конспирация, а попытка убедить оставшиеся части, что процесс идет плановый. Сейчас украинское военно-политическое руководство на данном участке до оставшихся подразделений пытается донести ту мысль, что отход 61-й бригады, например, это не бегство, это планируемые ротационные мероприятия, что вот-вот им на замену придут свежие силы. Это уже их распространенная практика - до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, но в конечном счете выясняется, что эти войска либо попадают в окружение, либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены", - сказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24". Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230107/soledar-1843381730.html

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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