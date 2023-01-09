https://ria.ru/20230109/soledar-1843625952.html
Киев лжет военным о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР
Киев лжет военным о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР - РИА Новости, 09.01.2023
Киев лжет военным о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР
Киевские власти, заявляя о скором подкреплении в Соледаре и плановой ротации, пытаются ввести в заблуждение оставшихся в городе своих военнослужащих, считает... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:22
2023-01-09T12:22
2023-01-09T12:22
специальная военная операция на украине
иван филипоненко
безопасность
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Киевские власти, заявляя о скором подкреплении в Соледаре и плановой ротации, пытаются ввести в заблуждение оставшихся в городе своих военнослужащих, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Ранее в понедельник штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара. По словам Филипоненко, командование 61-й отдельной механизированной бригады дало приказ покинуть город, причем вывод войск планировалось провести "максимально скрытно". "Это не конспирация, а попытка убедить оставшиеся части, что процесс идет плановый. Сейчас украинское военно-политическое руководство на данном участке до оставшихся подразделений пытается донести ту мысль, что отход 61-й бригады, например, это не бегство, это планируемые ротационные мероприятия, что вот-вот им на замену придут свежие силы. Это уже их распространенная практика - до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, но в конечном счете выясняется, что эти войска либо попадают в окружение, либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены", - сказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24". Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230107/soledar-1843381730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Киев лжет военным о скором подкреплении в Соледаре, заявили в ЛНР
Филипоненко заявил, что Киев вводит военных в заблуждение о скором подкреплении в Соледаре