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В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/soledar-1843608690.html
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара - РИА Новости, 09.01.2023
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
Украинские военные отступают из Соледара, пытаясь скрыть это даже от своих союзников, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:30
2023-01-09T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
донецкая народная республика
соледар
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинские военные отступают из Соледара, пытаясь скрыть это даже от своих союзников, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24". "В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — сказал военный.По его словам, командование бригады планировало вывести войска максимально скрытно, но бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе.Утром в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230107/soledar-1843381730.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
соледар
луганская народная республика
россия
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в мире, иван филипоненко, донецкая народная республика, соледар, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Филипоненко, Донецкая Народная Республика, Соледар, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:30 09.01.2023 (обновлено: 11:59 09.01.2023)
 
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара

Представитель НМ ЛНР Филипоненко сообщил о массовом бегстве бойцов ВСУ в Соледаре

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинские военные отступают из Соледара, пытаясь скрыть это даже от своих союзников, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".
"В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — сказал военный.
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По его словам, командование бригады планировало вывести войска максимально скрытно, но бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе.
"Более того, там же, в Соледаре, были брошены подразделения польских наемников", — заключил Филипоненко.
Утром в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоДонецкая Народная РеспубликаСоледарЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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