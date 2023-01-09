https://ria.ru/20230109/soledar-1843608690.html

В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара

В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара - РИА Новости, 09.01.2023

В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара

Украинские военные отступают из Соледара, пытаясь скрыть это даже от своих союзников, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:30

2023-01-09T11:30

2023-01-09T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

донецкая народная республика

соледар

луганская народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинские военные отступают из Соледара, пытаясь скрыть это даже от своих союзников, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24". "В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — сказал военный.По его словам, командование бригады планировало вывести войска максимально скрытно, но бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе.Утром в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230107/soledar-1843381730.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

соледар

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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