11:30 09.01.2023 (обновлено: 11:59 09.01.2023)
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
Представитель НМ ЛНР Филипоненко сообщил о массовом бегстве бойцов ВСУ в Соледаре
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинские военные отступают из Соледара, пытаясь скрыть это даже от своих союзников, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".
"В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — сказал военный.
По его словам, командование бригады планировало вывести войска максимально скрытно, но бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе.
"Более того, там же, в Соледаре, были брошены подразделения польских наемников", — заключил Филипоненко.
Утром в понедельник стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.